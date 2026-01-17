Находится внутри "речной подковы". Этот город в Украине когда-то был элитным курортом, как он называется

Этому городу на Днестре почти 700 лет

В Украине есть множество городов с необычными названиями и богатой историей. Но особое внимание привлекают Залещики в Тернопольской области, ведь это уникальный городок находится внутри "речной подковы".

На юге Тернопольской области расположен уникальный город Залещики, который со всех сторон, кроме узкого перешейка, окружен рекой Днестр. Ему почти 700 лет.

Город Залещики раньше входил в состав Польши, Фото: Википедия

Водоем образует крутую петлю в форме подковы или чаши, превращая город в живописный полуостров. Это один из немногих подобных географических объектов не только в Украине, но и во всем мире.

Свое название город получил от первых поселенцев, которые в старину жили "за лещиной". Этот населенный пункт имеет богатую историю: первое летописное упоминание о них датируется 1340 годом. В свое время он обладал Магдебургским правом и был важным торговым центром.

Город Залещики окружен рекой Днестр, Фото: dnister.in.ua

В межвоенный период, когда Залещики входили в состав Польши, город считался элитным курортом. Благодаря высоким берегам каньона здесь сформировался мягкий средиземноморский климат, что позволяло выращивать виноград и абрикосы.

В советские годы, особенно в 1980-е, Залещики называли "Ривьерой", ведь город продолжал развиваться как климатический курорт. Там функционировали многочисленные пансионаты, дома отдыха, детские санатории и прекрасно обустроенные пляжи. Также в городе развивалась пищевая и легкая промышленность.

Как віглядит город Залещики, Фото: Википедия

После обретения Украиной независимости началась приватизация государственных активов. Так, уже в мае 1995 года правительство страны приняло решение о передаче в частные руки местного консервного завода и предприятия "Райсельхозтехника".

Сегодня Залещики остаются уютным и красивым городком, который привлекает туристов своей уникальной панорамой и природным величием Днестровского каньона.

