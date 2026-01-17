Этот город в Украине построили на костях? Что означает название Костополя в Ровенской области

Волынский город, основанный в 18 веке, прячет в своей этимологии эхо древних кровавых схваток.

Названия украинских городов – это настоящие сокровищницы истории, легенд и языковых загадок, где каждое слово скрывает эхо прошедших событий, природы или человеческих судеб. Даже происхождение названия Луцка исследовали несколько поколений историков.

И Костополь среди них не исключение: его жуткая этимология напоминает о кровавых стычках, оставивших след в топонимике Волыни. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Где расположен Костополь

Костополь уютно расположился в Ровенском районе Ровенской области, на живописных волынских землях, в 30 км к востоку от Ровно и 50 км к западу от Здолбунова. Город является сердцем Костопольской городской территориальной грромады, окруженный густыми лесами, заказниками и заповедными урочищами, что придает ему шарм природного уголка. Здесь пересекаются важные пути – автодорога Киев-Брест и железная дорога, делая Костополь удобным транспортным узлом Волыни.

Исторически Костополь был основан 14 ноября 1783, когда король Речи Посполитой Станислав-Август Понятовский предоставил разрешение на основание здесь городка. До этого на месте современного города существовало село Остальцы. Именно с тех пор начинается официальная история Костополя, хотя само название, вероятно, возникло гораздо раньше — возможно, когда эта территория только восстанавливалась после древних битв.

Что означает название города

Название Костополь сразу вызывает мурашки по коже — как эхо древней битвы, где поле покрылось костями погибших воинов. Языковеды и народные предания сходятся: слово происходит от древнеславянских "кости" + "поль" (поле), что означает "поле, усеянное костями". Возможно, это эхо стычки с татарами или другого кровавого события, которое оставило след в названии еще до официального основания города.

Легенда о битвах и этимологии

Самая распространенная версия связывает Костополь с давней битвой на поле славы или смерти, где кости воинов стали основой для названия. Корень "косто-" — от "кость", а "-поль" — от "поль" (поле) или даже греческого "полис" (город), образуя "город на костях" или "костное поле". Эта жуткая этимология отражает события, предшествовавшие 1783 году, когда король Станислав-Август Понятовский выдал привилегию на основание городка на месте села Остальцы.

Костополь на австрийской карте 19 века

Костополь сегодня

Сегодня Костополь – административный центр общины в Ровенском районе с населением около 31 тысячи в городе и 44 тысячи в общине. Промышленность определяет ритм жизни: деревообрабатывающие заводы (Украинские лесопильные), мебельная фабрика, стеклозавод и АО "Родина" с кондитерскими изделиями продолжают традиции старых времен.

Костоль современный

Культура, образование и память

Костополь пульсирует культурной жизнью: дом культуры, музыкальная школа, библиотеки и краеведческий музей сохраняют экспозиции о военных годах и волынском крае. Бывшее педагогическое училище подготовило тысячи учителей, а школы и художественные заведения формируют новое поколение. Десятки памятников — братские могилы, исторические места — напоминают о ХХ веке, дополненные заказниками и заповедными лесами.

Костополь — это не только легенда о костях, но и символ возрождения: от кровавых полей до современного города, где история оживает в каждой улице. Он напоминает о прошлых веках, битвах и судьбах людей, которые оставили после себя только следы в земле и память в слове.

