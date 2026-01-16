Забытое название Луцка: почему в летописях город фигурирует с другим именем и откуда она взялось?

Рассказываем о тайнах волынского города

Когда Луцк отмечает день рождения, официально звучит дата "1085 год". Но историки продолжают спорить, а археологи находят доказательства того, что этот волынский город имеет гораздо более древнюю и запутанную биографию.

"Телеграф" рассказывает о спорах вокруг возраста Луцка, романтических легендах о его основании. А также о том, почему название города может происходить от обычного купавшегося в Стыре парня.

Когда здесь появились первые люди

Город Луцк находится на северо-западе Украины, является областным центром Волынской области и находится на реке Стырь. Оно расположено примерно в 150 км от границы с Беларусью и около 85-150 км от границы с Польшей (в зависимости от точки пересечения).

Археологические раскопки показывают, что на территории Луцка люди жили еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Сначала это было обычное поселение, впоследствии превратившееся в укрепленное городище. Часть исследователей считает, что городище основал древний восточнославянский народ дулебы, предки современных украинцев.

Панорама Луцкого замка

Первое письменное упоминание о городе под названием Луческ появляется в Ипатьевской летописи 1085 года. Уже тогда здесь существовала намекающая мощная крепость: само поселение могло возникнуть значительно раньше, ведь строительство таких укреплений требовало времени и развитой инфраструктуры.

Откуда взялось название Луцк

Происхождение названия города исследовали несколько поколений историков. Они выделяют две главные версии.

Первая версия связывает название со сгибом реки Стыр, напоминающей лук. Именно этот изгиб создавал удобные условия для жизни, земледелия и обороны. Так что город могли назвать Луческом в честь географической особенности местности.

Вторая версия обращается к личному имени. По этой гипотезе, название происходит от имени одного из князей Дулибов, строившего городище на сгибе Стыра. Его могли звать Лука, и поселение назвали в его честь.

Фотозона в Луцке

Обе интерпретации подчеркивают тесную связь города с рекой Стыр и поселившимся здесь задолго до появления первых летописных записей давним населением. Однако есть и другая, легендарная версия происхождения названия города.

Легенда о парне, бочке и княжеской грамоте

По этой легенде, один из жителей городища по имени Луцько купался в Стыре и вдруг увидел плывущую по течению бочку. Парень разбил бочку и нашел внутри документ – княжескую грамоту для основания города. Он отнес находку местному боярину. Тот прочитал грамоту и решил: поскольку "разрешение" уже есть, город должны построить именно там, где купался юноша.

Луцк на рисунке Михала Кулеши, 1852 год

Естественно, это только легенда, но она прекрасно иллюстрирует, как народное воображение пробует объяснить происхождение города и его наименования. Была ли действительно бочка с грамотой, существовал ли парень по имени Луцько – неизвестно. Однако такие истории становятся частью культурной памяти города и делают его прошлое более живым и близким.

Независимо от того, какую версию считать официальной, очевидно одно: Луцк имеет глубокие корни, которые уходят намного дальше средневековых летописей. Этот город вырос на перекрестке торговых путей, на удобном изгибе реки, где издавна селились люди.

