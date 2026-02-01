Длиной с дверь: где находится самая короткая улица мира, занесенная в Книгу рекордов (фото)

Она существует с 1883 года

В шотландском городке Уик есть улица длиной чуть более 2 метров. Здесь расположен один дом с отелем и бистро, а улица официально внесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Ее история началась в 1883 году и связана с первым владельцем здания. Подробнее о ее истории написало издание "Metro".

Самая короткая улица в мире — Эбенезер Плейс. Ее длина составляет всего 2,06 метра, а улица внесена в Книгу рекордов Гиннеса после того, как местный житель подал подтверждающие документы. На Эбенезер Плейс расположен только один дом, в котором работают отель Mackays и бистро № 1.

Мужчины меряют длину улицы. Фото: Facebook

Улица появилась в 1883 году одновременно со зданием гостиницы. Ее кратчайшая сторона фактически формирует фасад дома, а вход в бистро выходит прямо на эту часть улицы. Название происходит от библейского имени Эбенезер, что означает "камень помощи", хотя нынешний владелец гостиницы Мюррей Ламонт отмечает, что посетители часто ассоциируют ее с персонажем Чарльза Диккенса Эбенезером Скруджем.

Мюррей Ламонт добавляет, что улица постоянно привлекает внимание туристов, фотографирующихся здесь в течение всего дня и ночи. По его словам, гостиница всегда функционировала на этом месте, однако в 1913 году бизнес временно потерял часть дохода из-за закона о трезвости, позволяющего общинам ограничивать продажу алкоголя в небольших районах Шотландии.

Вид с улицы. Фото: largest-smallest.info

До внесения в Книгу рекордов Гиннеса Эбенезер Плейс не отмечалась на картах города из-за очень маленькой длины. До того кратчайшей считалась улица Элгин Плейс в городке Бейкеп в Ланкашире, длина которой составляла 5,2 метра. Улица официально получила свое место в Книге рекордов в ноябре 2006 г. после проверки представителем.

