Ремонт в ванной можно сделать за копейки товарами из "Авроры": в сети показали как

Лайфхак оценили не все

Украинка в сети поделась фото своего экспресс-ремонта в ванной, который обошелся ей в пару сотен гривен. Однако не все комментаторы разделили оптимизм по этому поводу и напомнили о важных нюансах.

О своей идее девушка рассказала в Threads.

Блогерша решила освежить внешний вид стен ванной, а для этого выбрала весьма необычные материалы — самоклейная 3D панель с узором под кирпич. Материалы, по словам девушки, обошлись ей в 88 гривен за одну панель. Более того, сам процесс косметического ремонта, благодаря панелям, занял довольно мало времени.

Фото - до

Фото - после

Украинка поделилась лайфхаком для ремонта

В итоге девушке удалось быстро, дешево и красиво обновить свою ванную комнату. Однако комментаторы под постом напомнили ей о "подводных камнях", которые и вовсе могут свести на 0 весь труд.

По мнению многих, в стыках между панелей без изоляции быстро появится грибок. А часть комментаторов и вовсе усомнилась, что они смогут выдержать в таких условиях больше нескольких месяцев.

Комментарии в сети

