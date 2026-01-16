"Как можно делать такое г...": на колбасу популярного бренда пожаловались в сети, но оказалось не все так просто

Такой продукт нежелательно употреблять

Украинка приобрела в супермаркете колбасу от известного бренда и расстроилось её качеством. Однако, как оказалось, все не так просто и производитель может быть не при чем.

Об этом покупательница рассказала в социальных сетях. Речь идет о молочной колбасе от компании "Алан". По словам женщины, она приобрела полкилограмма данного изделия, а когда пришла домой — расстроилась.

Хотя покупка не выходила за пределы сроков годности на ней образовалась слизь. Из-за этого автор поста сделала вывод, что продукция производителя может быть некачественной.

"По сроках все хорошо, а внутри колбаса вся в слизи. Вот как можно делать такое г**но за почти 500 грн/кг. И здесь дело не в условиях хранения магазина, более чем уверена, а именно в товаре. Мерзость", — пишет девушка.

Однако в комментариях женщине посоветовали не спешить с выводами о производителе и объяснили почему. Как утверждает одна из комментаторов, которая представилась пищевым технологом, слизь на колбасе — это типичный признак неправильного хранения.

"Начальными проявлениями того как раз и является слизь, которую вырабатывают бактерии, когда продукт сохраняется при температуре более 4-6 градусов", — объяснила она.

Подтверждение словам комментатора "Телеграф" нашел и в других источниках. Так, например, еще в 2009 году глава правления Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Максим Папуша рассказывал "Фактам", что липкость, осклизлость мясного продукта — признак того, что на нем начали размножаться бактерии группы кишечной палочки.

"Чтобы получить расстройство желудка, такую колбасу даже есть не обязательно. Достаточно подержать ее в руке, а затем взяться за другие продукты", — утверждал эксперт.

