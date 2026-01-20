Ремонт у ванній можна зробити за копійки товарами з "Аврори": у мережі показали як
-
-
Лайфхак оцінили не всі
Українка в мережі поділася фото свого експрес-ремонту у ванній, який обійшовся їй в кілька сотень гривень. Однак не всі коментатори розділили оптимізм із цього приводу та нагадали про важливі нюанси.
Про свою ідею дівчина розповіла у Threads.
Блогерка вирішила освіжити зовнішній вигляд стін ванної кімнати, а для цього обрала дуже незвичайні матеріали — самоклейна 3D панель з візерунком під цеглу. Матеріали, за словами дівчини, обійшлися їй у 88 гривень за одну панель. Ба більше, сам процес косметичного ремонту завдяки панелям зайняв досить мало часу.
У результаті дівчині вдалося швидко, дешево та красиво оновити свою ванну кімнату. Однак коментатори під постом нагадали їй про "підводні камені", які і зовсім можуть звести на 0 всю працю.
На думку багатьох, у стиках поміж панелей без ізоляції швидко з’явиться грибок. А частина коментаторів взагалі засумнівалася, що вони зможуть витримати в таких умовах більше кількох місяців.
