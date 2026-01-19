В АТБ ценопад на популярные продукты: что сегодня можно купить с большой скидкой

Экономия за набор продуктов выходит серьезная

Украинские супермаркеты часто балуют своих покупателей большими скидками, которые порой могут превышать 50 процентов. Различные акции регулярно устраевает, вчастности, сеть АТБ.

"Телеграф" рассказывает о 10 товарах в сети АТБ, которые 19 января можно приобрести по выгодной скидке.

Кофе растворимый "Jacobs" (200г.) — 279 гривен вместо 487 (скидка 42%)

Форель слабосоленая (180г.) — 186 гривен вместо 249 (скидка 25%)

Мороженное "Рудь" в брикете (90 г.) — 17 гривен вместо 32 (скидка 46%)

Пельмени "Левада" говядина/свинина (600г.) — 56 гривен вместо 103 (скидка 45%)

Масло "Ферма" селянское (180г.) — 87 гривен вместо 125 (скидка 30%)

Зубная паста "Colgate" (100мл.) — 61 гривна вместо 100 (скидка 38%)

Рулет из свинины (килограмм) — 289 гривен вместо 427 (скидка 32%)

Плитка шоколада "Millenium" (90г.) — 44 гривны вместо 74 (скидка 40%)

Икра скандинавской рыбы с лососем "Водный мир" (180г.) — 47 гривен вместо 77 (скидка 38%)

Бисквитное пирожное "Milka" — 104 гривны вместо 161 (скидка 35%)

Скидки в АТБ. Фото - скриншот

Почему товары продают со скидкой?

Как пишет novyny.live, некоторые потребители могут ошибочно полагать, что акционные предложения доступны только для товаров, срок годности которых подходит к концу. Однако продуктовые сети регулярно снижают цены на большую часть ассортимента по другим причинам, в частности, чтобы быстрее освободить места на полках для новой партии товара, стимулируя посетителей совершать покупки.

