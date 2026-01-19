Укр

В АТБ ценопад на популярные продукты: что сегодня можно купить с большой скидкой

Денис Подставной
Читати українською
Украинские супермаркеты часто балуют своих покупателей большими скидками, которые порой могут превышать 50 процентов. Различные акции регулярно устраевает, вчастности, сеть АТБ.

"Телеграф" рассказывает о 10 товарах в сети АТБ, которые 19 января можно приобрести по выгодной скидке.

  • Кофе растворимый "Jacobs" (200г.) — 279 гривен вместо 487 (скидка 42%)
  • Форель слабосоленая (180г.) — 186 гривен вместо 249 (скидка 25%)
  • Мороженное "Рудь" в брикете (90 г.) — 17 гривен вместо 32 (скидка 46%)
  • Пельмени "Левада" говядина/свинина (600г.) — 56 гривен вместо 103 (скидка 45%)
  • Масло "Ферма" селянское (180г.) — 87 гривен вместо 125 (скидка 30%)
  • Зубная паста "Colgate" (100мл.) — 61 гривна вместо 100 (скидка 38%)
  • Рулет из свинины (килограмм) — 289 гривен вместо 427 (скидка 32%)
  • Плитка шоколада "Millenium" (90г.) — 44 гривны вместо 74 (скидка 40%)
  • Икра скандинавской рыбы с лососем "Водный мир" (180г.) — 47 гривен вместо 77 (скидка 38%)
  • Бисквитное пирожное "Milka" — 104 гривны вместо 161 (скидка 35%)
Почему товары продают со скидкой?

Как пишет novyny.live, некоторые потребители могут ошибочно полагать, что акционные предложения доступны только для товаров, срок годности которых подходит к концу. Однако продуктовые сети регулярно снижают цены на большую часть ассортимента по другим причинам, в частности, чтобы быстрее освободить места на полках для новой партии товара, стимулируя посетителей совершать покупки.

