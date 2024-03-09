Гагарину — 90 лет: как первый космонавт планеты стал суперзвездой

Первый человек-космонавт – это фигура политическая. И она должна была быть максимально харизматичной.

Он был миниатюрным – 157 см роста. Идеально для того, чтобы поместиться в компактную капсулу "Востока". А еще обладал харизмой и улыбкой, которую сегодня назвали бы голливудской — в лучшем смысле. Юрий Гагарин и был звездой мирового масштаба. За свои 34 года жизни он прошел путь от мальчика из маленького селения до покорения космоса и вояжа по самым влиятельным странам мира в качестве "лица" Советского Союза.

Вместо него мог полететь украинец. Однако история не имеет сослагательного наклонения, поэтому говорим о первом человеке в космосе — Юрии Гагарине, которому 9 марта исполнилось бы 90 лет.

"Первым должен был проложить путь в космос только чистокровный русский"

В четыре часа утра 12 апреля 1961 года на восточном побережье Соединенных Штатов начали разрываться телефоны, — пишут BBC. Репортеры потребовали ответа представителей NASA на депешу ТАСС. В американском космическом управлении потом вспоминали: "Джон Пауэрс по прозвищу "Коротышка" спросонья ответил на первый звонок — "Мы еще спим". И в американских СМИ появился заголовок: "СССР отправил человека в космос — по словам спикера, США спят" .

На первый полет в космос, несмотря на его опасность, претендовали два десятка подготовленных и мотивированных космонавтов — лучших из лучших. Среди них – украинец Павел Попович.

Журналист Леонид Владимиров в книге "Советский космический блеф" (1973) рассказал неожиданную версию того, как выбирался тот самый, первый космонавт СССР: "Главное требование было совершенно расистское: космонавт №1 должен быть чисто русским человеком по крови!", кандидатуры украинца Поповича, чуваша Николаева, наполовину украинца Быковского отпадали сразу. Их разрешалось использовать в следующих полетах, даже рекомендовалось использовать для демонстрации "дружбы народов" в СССР. Но первым — первым должен был проложить путь в космос только чистокровный русский".

Юрий Гагарин имел скромное происхождение, что было на руку советской пропаганде. Его родители – крестьяне из небольшого села Клушино близ Смоленска. Отец – плотник, мать – доярка. Во время Второй мировой войны семья около двух лет жила в землянке, потому что немцы выставили их из дома. Конечно, ни о каких уроках в школе тогда речь не шла, дети потеряли два года. 9 апреля 1943 года село освободили, и семья постепенно вернулась к нормальной жизни.

Гагарин наверстывал упущенное, был хватким и жаждущим учебы всю жизнь. Учился и работал параллельно, постоянно расширял круг интересов, пока не нашел главную любовь своей жизни – полеты.

Был очень одаренным

В 1949-м Юрий поступил в Люберецкое ремесленное училище №10 и вечернюю школу рабочей молодежи. Окончил их одновременно, в 1951 году. Училище — с отличием и специальностью формовщик-литейщик.

В августе 1951-го поступил в Саратовский индустриальный техникум и именно в Саратове впервые пришел в аэроклуб. Спустя четыре года Юрий Гагарин закончил учебу на отлично и совершил первый самостоятельный полет на самолете Як-18. В аэроклубе Юрий Гагарин выполнил 196 полетов и налетал 42 часа и 23 минуты.

Знакомые Юрия рассказывали, что он был очень одаренным студентом, прежде всего, в технике и математике. Во время учебы успевал работать в литейном цеху и имел значительные успехи в спорте.

Позже, окончив военно-авиационное училище, Юрий Гагарин пилотировал истребители "МиГ" на севере Советского Союза, недалеко от финской границы.

Юный Юрий Гагарин

В 1959 году написал заявление с просьбой зачислить его в космонавты.

Когда гениальный конструктор Сергей Королев впервые встретился с претендентами на полет в космос, больше всего времени он уделил именно Гагарину. Космонавт, который должен был стать первым человеком в космосе, должен был иметь не только 100% здоровья, мощную подготовку, но и правильный образ. Например, искреннего, простого, солнечного парня. А Гагарин был очень харизматичным.

Этот полет мог совершить и украинец Павел Попович. Он позже вышел в космос, совершил с коллегой первый в мире групповой полет двух пилотируемых кораблей — "Восток-3" и "Восток-4". Даже по просьбе Королева впервые исполнил в космосе песню — ею была украинская "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю".

Однако первый человек-космонавт – это фигура политическая. И она должна быть максимально харизматичной. Улыбка Юрия Гагарина растапливала сердца. Именно он стал инструментом мягкого завоевания враждебного Запада.

Улыбка Юрия Гагарина стала оружием Кремля

Космонавту очень повезло, он мог не выжить

Гагарину очень повезло. Гарантировать, что его ракета взлетит и что он вернется на землю, никто не мог. 24 октября 1960 г. на площадке №41 полигона Байконур взорвалась межконтинентальная ракета Р-16, унесшая в тот день жизни 74 ракетчика.

Были неудачные запуски животных в космос, неблагополучные отстыковки и т.п.

Так что о полете Гагарина молчали — до тех пор, пока он не приземлился. Позже выяснилось, что космонавту очень повезло, он мог не выжить. Его модуль возврата неудачно отсоединился, кабели не были перерезаны правильно, однако когда аппараты начали вращаться с очень высокой скоростью, провода разъединились.

Советский Союз с гордостью сообщил о своем прорыве в космосе. Фото Гагарина облетели все медиа земного шара. А люди всего мира захотели увидеть Гагарина – он стал суперзвездой.

В Советском Союзе же торжества в честь возвращения Гагарина из космоса стали самыми большими после окончания Второй мировой войны. 14 апреля его впервые показали по телевидению во время парада на Красной площади.

Вклад Украины в исторический полет

Следует сказать, что в подготовке полета Юрия Гагарина в космос большую роль играли украинские изобретатели, инженеры, производители.

На харьковском заводе №897 была изготовлена аппаратура системы управления ракеты-носителя "Восток", которая вывела на орбиту корабль-спутник с первым в мире космонавтом. Наземное оборудование и ракета "Восход" оснащались оптической системой прицеливания, разработанной и созданной на киевском заводе "Арсенал". Сумское НПО им. Фрунзе участвовало в изготовлении наземного оборудования.

Советский человек завоевал космос. После этого он должен был завоевать мир. И Юрия Гагарина отправили в политический вояж по свету. Тем более, что приглашения посетить страны летели отовсюду. Куда бы он ни приезжал, его встречала толпа. Сейчас нам, обладателям кучи гаджетов в эру интернета, сложно это понять, но тогда люди стремились просто увидеть Юрия Гагарина.

Юрий Гагарин в Британии

Спустя три месяца после полета, Юрий Гагарин поехал в Великобританию. Королевство отказывалось приглашать его на государственном уровне. Однако ажиотаж перед его приездом был столь велик, что в конце концов премьер-министр и королева приняли Юрия в Букингемском дворце.

Гагарин стал приятным, улыбающимся и совершенно нестрашным лицом коммунизма. А также живым свидетельством технологического прогресса страны, возродившейся после ужасной войны.

"Когда он приехал сюда, в Англию, его видели супергероем, — рассказывал журналист по вопросам космоса, написавший книгу о визите Гагарина в Великобританию Гурбир Сингх. — Он пережил то, чего никто не переживал до него. Кроме рекордов скорости и высоты, которые он установил… он также испытал микрогравитацию, невесомость и ощущение того, как это побывать за пределами Земли".

Юрий Гагарин выполнил свою миссию — растопил в сердцах миллионов людей по всему миру предвзятое отношение ко всему советскому.

Юрий Гагарин с женой Валентиной

Трагическая смерть

Юрий решил возвратиться в космос, начал мощные тренировки. Однако первая миссия "Союза" в апреле 1967 года закончилась трагедией, в которой погиб друг Гагарина Владимир Комаров. После этого власти запретили Гагарину участвовать в космических полетах — слишком ценной фигурой он был. Юрий не сдавался и, чтобы иметь достаточное количество летных часов, упорно продолжал полеты на реактивных самолетах.

В одном из таких полетов в марте 1968 года Гагарин разбился в лесу под Москвой на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15. Ему было всего 34 года – советская империя создала кумира, однако не смогла уберечь.