Дочь известного игрока сборной Украины оказалась в эпицентре скандала в Польше

Дарья Гладырь, 15-летняя дочь экс-волейболиста сборной Украины Юрия Гладыря, стала жертвой травли со стороны одноклассников. Родители девочки решили публично сообщить о проблеме из-за неоднозначных действий со стороны руководства школы.

Скандальная ситуация произошла в частной варшавской школе TE Vizja. Об этом сообщает przegladsportowy.

По информации источника, подростки начали оскорблять Дарью после ее небольшого конфликта с одноклассницей. В начале октября девочка начала получать оскорбления в соцсетях: "15 человек тебя ненавидят", "открой глаза, с**а", "е****я украинка", "убирайся отсюда, ты нам не ровня". В этот же день Марина Гладырь, мать Дарьи, электронным письмом сообщила школе о проблеме. Один из представителей TE Vizja моментально отреагировал и сообщил, что проблему решат.

На следующий день Дарья вновь сообщила об оскорблениях со стороны одноклассников. На этот раз Марина лично пошла в школу и сама столкнулась с оскорблениями со стороны школьников. После этого инцидента Гладыри наняли телохранителя, чтобы сопровождал их дочь из школы, и адвоката Матеуша Мицкевича. Ситуацию урегулировать не удалось, и школа перенаправила дело в полицию, а жертву буллинга (Дарью) исключили из списка учеников старшей школы.

Я не сплю по ночам и думаю, как возможно, что мою дочь наказывают за то, что она стала жертвой психологического насилия. Она единственная, кто пострадал в этом деле. Где же справедливость? Марина Гладырь

В итоге родители Дарьи и школа обменялись судебными исками. Гладыри требуют от школы компенсации за моральный ущерб на сумму 100 тысяч злотых (около 1,2 млн грн). В ответ школа потребовала от семьи волейболиста 500 тысяч злотых (около 6 млн грн): 100 000 злотых за "подрыв репутации учебного заведения" и по 100 000 злотых за "нарушение права на покой на рабочем месте" четырем работникам школы. Примечательно, что Юрий и Марина с некоторыми из них даже не встречались.

Подробности исключения Дарьи из списка учащихся старших классов, то есть расторжения контракта с TE Vizja, также остаются неясными. Добавим, что данная школа — платная. Стоимость обучения в ней составляет 5000 злотых (около 60 тыс. грн) в месяц. В этом деле уже состоялось первое судебное заседание.

Гладырь выступает в Польше с 2018 года. С 2013 года он является гражданином Польши. При этом он перешел под польский флаг без проблем — Федерация волейбола Украины согласилась на это, учитывая заслуги спортсмена и его возраст.

