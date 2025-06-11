Сборная Украины по волейболу в Лиге наций: расписание, трансляции и результаты матчей (видео)

Сине-желтые впервые играют на таком уровне

В среду, 11 июня, мужская национальная сборная Украины по волейболу проведет свой дебютный матч в истории в рамках Лиги наций. Украина впервые участвует в самом престижном коммерческом турнире на уровне сборных.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и трансляции матчей национальной команды в Лиге наций. Добавим, что игры Сине-желтых в прямом эфире покажет "Суспільне Спорт".

Промо видео волейбольной Лиги наций

В течение трех соревновательных недель украинцы сыграют 12 матчей против сильнейших сборных мира. В плей-офф выйдут 8 лучших команд.

Расписание, результаты, трансляции матчей сборной Украины в Лиге наций-2025 (обновляется)

Первая игровая неделя — Рио-де-Жанейро (Бразилия)

11 июня, 20:00 Украина – США

13 июня, 23:30 Украина – Куба

14 июня, 16:00 Украина – Бразилия

15 июня, 19:30 Украина – Иран

Вторая игровая неделя – Бургас (Болгария)

25 июня, 12:30 Украина – Франция

26 июня, 18:30 Турция – Украина

27 июня, 15:00 Украина – Япония

29 июня, 19:00 Болгария – Украина

Третья игровая неделя – Любляна (Словения)

16 июля, 14:00 Украина – Нидерланды

17 июля, 17:30 Украина – Италия

18 июля, 17:30 Украина – Сербия

20 июля, 14:00 Украина – Канада

Турнирное положение команд в Лиге наций

Состав сборной Украины на Лигу наций:

Напомним, известный украинский волейболист, доигровщик итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Уход из сборной Плотницкого, возможно, является отголоском одного из скандалов. Латвиец Угис Крастиньш, возглавлявший сборную Украины в 2016-2023 годах, покинул свой пост, после чего на его место назначили аргентинского специалиста Рауля Лосано. Затем сразу 9 игроков, в том числе Плотницкий, отказались выступать за национальную команду. Президент Федерации волейбола Украины (ФВУ) Михаил Мельник назвал ситуацию "саботажем". Без главных звезд сборная Украины выиграла "Золотую Евролигу"-2024.