Дочка відомого гравця збірної України опинилася в епіцентрі скандалу у Польщі

Дівчинку буллили в школі, в тому числі через українське походження

Дар’я Гладир, 15-річна донька ексволейболіста збірної України Юрія Гладиря, стала жертвою цькування з боку однокласників. Батьки дівчинки вирішили публічно розповісти про проблему через неоднозначні дії з боку керівництва школи.

Що потрібно знати

Юну українку цькували в одній із приватних шкіл Варшави

Дар'ю вигнали із навчального закладу

Волейболіст подав до суду на школу, а школа на — сім’ю дівчинки

Скандальна ситуація сталася у приватній варшавській школі TE Vizja. Про це повідомляє przegladsportowy.

За інформацією джерела, підлітки почали ображати Дар’ю після її невеликого конфлікту з однокласницею. На початку жовтня дівчинка почала отримувати образи в соцмережах: "15 людей тебе ненавидять", "відкрий очі, с**а", "й****а українка", "забирайся звідси, ти нам не рівня". Цього ж дня Марина Гладир, мати Дар'ї, електронним листом повідомила школу про проблему. Один із представників TE Vizja моментально відреагував і повідомив, що проблему вирішать.

Юрій та Дар'я Гладир

Наступного дня Дар’я знову повідомила про образи однокласників. Цього разу Марина особисто пішла до школи й сама зіткнулася з образами з боку школярів. Після цього інциденту Гладирі найняли охоронця, щоб супроводжував їхню доньку зі школи, та адвоката Матеуша Міцкевича. Ситуацію врегулювати не вдалося, і школа перенаправила справу до поліції, а жертву булінгу (Дар’ю) виключили зі списку учнів старшої школи.

Я не сплю ночами і думаю, як можливо, що мою доньку карають за те, що вона стала жертвою психологічного насильства. Вона єдина, хто постраждав у цій справі. Де ж справедливість? Марина Гладир

У результаті батьки Дар'ї та школа обмінялися судовими позовами. Гладирі вимагають від школи компенсації за моральні збитки на суму 100 тисяч злотих (близько 1,2 млн грн). У відповідь школа зажадала від сім’ї волейболіста 500 тисяч злотих (близько 6 млн грн): 100 000 злотих за "підрив репутації навчального закладу" та по 100 000 злотих за "порушення права на спокій на робочому місці" чотирьом працівникам школи. Цікаво, що Юрій та Марина з деякими з них навіть не зустрічалися.

Подробиці виключення Дар’ї зі списку старших класів, тобто розірвання контракту з TE Vizja, також залишаються неясними. Додамо, що ця школа платна. Вартість навчання у ній становить 5000 злотих (близько 60 тис. грн) на місяць. У цій справі вже відбулося перше судове засідання.

Дар’я Гладир

Гладир виступає у Польщі з 2018 року. З 2013 року він є громадянином Польщі. При цьому він перейшов під польський прапор без проблем — Федерація волейболу України погодилася на це з огляду на заслуги спортсмена та його вік.

Нагадаємо, збірна України з волейболу не змогла вийти із групи на чемпіонаті світу-2025. При цьому наша команда блискуче виступила на Лізі націй.