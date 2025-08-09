Звездный украинский волейболист хочет обратно в сборную? В Федерации дали четкий ответ

Главная звезда украинского волейбола намекнул на возвращение в сборную, но тут же получил жесткий отказ

В текущем сезоне звездный украинский волейболист Олег Плотницкий точно не сыграет за сборную Украины. Спортсмен в марте 2025 года объявил о завершении карьеры в национальной команде, однако в начале июля намекнул на свое возвращение.

Соответствующий пост появился в сторис в Instagram Плотницкого. Игрок сделал совместное фото с волейболистами сборной Украины Ильей Ковалевым, Тимофеем Полуяном и Юрием Синицей, а также оставил интригующую надпись.

Олег Плотницкий намекнул на свое возвращение в сборную Украины

"Угадайте, что может произойти?" – написал Плотницкий.

Однако в Федерации волейбола Украины (ФВУ) сообщили, что в текущем сезоне Олег точно не сможет вернуться. Дело в том, что срок подачи заявки на чемпионат мира-2025 прошел. Этот турнир станет последним для национальной команды в этой кампании. Ознакомиться с заявкой сборной Украины на ЧМ-2025 можно здесь.

Говорить о возвращении Плотницкого в сборную как минимум до завершения этого международного сезона неуместно. В 2025-м сборная Украины выступит еще только на чемпионате мира. Расширенная заявка, которую мы туда подали, уже закрыта, дедлайн подачи фамилий потенциальных участников прошел ФВУ

Отметим, ЧМ-2025 по волейболу пройдет с 12 по 28 сентября 2025 года в двух городах Филиппин (Кесон-Сити и Пасае). Украина на предварительном этапе сыграет в группе F вместе с Италией, Бельгией и Алжиром.

Напомним, уход из сборной Плотницкого, возможно, является отголоском одного из скандалов. Латвиец Угис Крастиньш, возглавлявший сборную Украины в 2016-2023 годах, покинул свой пост, после чего на его место назначили аргентинского специалиста Рауля Лосано. Затем сразу 9 игроков, в том числе Плотницкий, отказались выступать за национальную команду. Позднее "отказники", кроме Олега, вернулись в команду, с которой удачно дебютировали в Лиге наций.