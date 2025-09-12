Сборная Украины на ЧМ-2025 по волейболу: расписание, трансляции и результаты матчей (видео)

Сине-желтые попытаются выйти в плей-офф на престижном международном турнире

В пятницу, 12 сентября, в двух городах Филиппин (Кесон-Сити и Пасае) стартовал 21-й чемпионат мира по волейболу среди мужчин. На турнир квалифицировалась и сборная Украины, которая неплохо показала себя в Лиге наций.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, прямые трансляции и результаты матчей сборной Украины на ЧМ-2025. Сине-желтые начнут свой путь на турнире на групповой стадии играми против Бельгии, Алжира и Италии. В плей-офф из квартета выйдет 2 лучшие команды.

Расписание, трансляции и результаты матчей сборной Украины на ЧМ-2025 по волейболу (обновляется)

14 сентября, 09:00 (групповая стадия). Украина – Бельгия

16 сентября, 09:00 (групповая стадия). Украина – Алжир

18 сентября, 16:30 (групповая стадия). Италия – Украина

Состав сборной Украины на ЧМ-2025 по волейболу

Напомним, известный украинский волейболист, доигровщик итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Уход лидера из национальной команды, возможно, является отголоском одного из скандалов. Латвиец Угис Крастиньш, возглавлявший сборную Украины в 2016-2023 годах, покинул свой пост, после чего на его место назначили аргентинского специалиста Рауля Лосано. Затем сразу 9 игроков, в том числе Плотницкий, отказались выступать за Сине-желтых. Президент Федерации волейбола Украины (ФВУ) Михаил Мельник назвал ситуацию "саботажем". Без главной звезды сборная Украины выиграла "Золотую Евролигу"-2024, а затем также едва не вышла в плей-офф Лиги наций.