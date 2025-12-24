Украинская теннисистка засветила идеальную фигуру (фото)

Спортсменка отдыхает на Бали

Известная украинская теннисистка, 27-я ракетка мира Даяна Ястремская проводит межсезонье в Индонезии. Украинка отдыхает и тренируется на острове Бали в Индийском океане.

Что нужно знать

Даяна отдыхает в Индонезии

Спортсменка показала поклонникам свою фигуру в купальнике

Теннисистка выступит на Australian Open-2026

Соответствующие снимки 25-летняя спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. Судя по геолокации, Даяна отдыхала в Убуде.

Даяна Ястремская в купальнике

Даяна Ястремская на Бали

Ястремская поделилась с поклонниками снимками в купальнике, вызвав фурор в сети. Один из пользователей назвал фигуру Даяны "идеальной", другие пожелали украинке победы на ближайшем Турнире Большого Шлема (ТБШ) — Australian Open-2026.

Добавим, что именно в Австралии Ястремская достигла самого высокого результата на ТБШ — полуфинал в 2024 году. Даяна за свою профессиональную карьеру выиграла 3 титула WTA. Australian Open-2026 стартует 12 января 2026 года в Мельбурне.

Напомним, в середине декабря 2025 года украинская теннисистка Ангелина Калинина сыграла в финале турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). В решающей игре украинка обыграла 59-ю ракетку мира Эльзу Жакмо из Франции.