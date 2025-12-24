Українська тенісистка засвітила ідеальну фігуру (фото)

Спортсменка відпочиває на Балі

Відома українська тенісистка, 27-ма ракетка світу Даяна Ястремська проводить міжсезоння в Індонезії. Українка відпочиває й тренується на острові Балі в Індійському океані.

Що потрібно знати

Даяна відпочиває в Індонезії

Спортсменка показала шанувальникам свою фігуру у купальнику

Тенісистка виступить на Australian Open-2026

Відповідні знімки 25-річна спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Судячи з геолокації, Даяна відпочивала в Убуді.

Даяна Ястремська у купальнику

Даяна Ястремська на Балі

Ястремська поділилася з шанувальниками знімками в купальнику, спричинивши фурор у мережі. Один із користувачів назвав фігуру Даяни "ідеальною", інші побажали українці перемоги на найближчому Турнірі Великого Шлему (ТВШ) — Australian Open-2026.

Додамо, що саме в Австралії Ястремська досягла найвищого результату на ТВШ – півфінал у 2024 році. Даяна за свою професійну кар’єру виграла 3 титули WTA. Australian Open-2026 стартує 12 січня 2026 року у Мельбурні.

Нагадаємо, у середині грудня 2025 року українська тенісистка Ангеліна Калініна зіграла у фіналі турніру WTA 125 у Ліможі (Франція). У вирішальній грі українка обіграла 59 ракетку світу Ельзу Жакмо з Франції.