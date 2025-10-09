Топ-теннисистка увеличила грудь: фото до и после операции

Профессиональная спортсменка решилась на необычную операцию

Французская теннисистка Осеан Доден пропала с радаров примерно на год, а когда вернулась, то поразила весь теннисный мир. 28-летняя спортсменка сделала операцию по увеличению груди.

Что нужно знать

Осеан Доден не выступала с декабря 2024 года

Во время паузы в карьере теннисистка увеличила грудь

Спортсменка не жалуется на "обновление"

Доден уже успела сыграть несколько матчей. Девушка в интервью rmcsport призналась, что новый образ ничуть ей не мешает работать.

Я очень рада, что сделала это, ничуть не жалею, и меня это не беспокоит. Все говорили мне: "Ты не сможешь играть". Как будто я себе установила арбузы (смеется). Они не маленькие, но мне это не мешает, когда я играю. Есть специальные бюстгальтеры. Осеан Доден

Осеан Доден в розовом платье

Осеан Доден в черном бикини

Осеан Доден встречает закат

Осеан Доден на пляже

Осеан Доден позирует для фото на пляже

Осеан Доден в черном купальнике

Осеан Доден в красном бикини

Осеан Доден позирует для фото

Осеан Доден в крохотном бикини

Осеан Доден в красном бикини

Как выглядела Доден до операции:

Осеан Доден до операции по увеличению груди

Осеан Доден в белом бикини до операции по увеличению груди

Добавим, что случай Доден — первый в профессиональном теннисе. Ранее спортсменки хирургически только уменьшали грудь. К примеру, это сделала известная румынская теннисистка Симона Халеп.

Отметим, Осеан не блистала на Турнирах Большого Шлема, где наивысшим ее достижением является 4-й раунд на Australian Open-2024. Она лишь раз побеждала на турнире уровня WTA, а ее самым лучшим результатом в карьере было 46-е место в рейтинге WTA.

Напомним, президент США Дональд Трамп посетил решающий матч Открытого чемпионата США-2025 по теннису, спровоцировав скандал. К слову, украинки неудачно выступили на турнире.