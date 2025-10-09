Укр

Топ-теннисистка увеличила грудь: фото до и после операции

Михаил Корнилов
Новость обновлена 09 октября 2025, 10:48
Осеан Доден. Фото instagram.com/oceane_dodin

Профессиональная спортсменка решилась на необычную операцию

Французская теннисистка Осеан Доден пропала с радаров примерно на год, а когда вернулась, то поразила весь теннисный мир. 28-летняя спортсменка сделала операцию по увеличению груди.

Что нужно знать

  • Осеан Доден не выступала с декабря 2024 года
  • Во время паузы в карьере теннисистка увеличила грудь
  • Спортсменка не жалуется на "обновление"

Доден уже успела сыграть несколько матчей. Девушка в интервью rmcsport призналась, что новый образ ничуть ей не мешает работать.

Я очень рада, что сделала это, ничуть не жалею, и меня это не беспокоит. Все говорили мне: "Ты не сможешь играть". Как будто я себе установила арбузы (смеется). Они не маленькие, но мне это не мешает, когда я играю. Есть специальные бюстгальтеры.

Осеан Доден

Осеан Доден
Осеан Доден в розовом платье
Осеан Доден
Осеан Доден в черном бикини
Осеан Доден
Осеан Доден встречает закат
Осеан Доден
Осеан Доден на пляже
Осеан Доден
Осеан Доден позирует для фото на пляже
Осеан Доден
Осеан Доден в черном купальнике
Осеан Доден
Осеан Доден в красном бикини
Осеан Доден
Осеан Доден позирует для фото
Осеан Доден
Осеан Доден в крохотном бикини
Осеан Доден
Осеан Доден в красном бикини

Как выглядела Доден до операции:

Осеан Доден до операции по увеличению груди
Осеан Доден до операции по увеличению груди
Осеан Доден в белом бикини до операции по увеличению груди
Осеан Доден в белом бикини до операции по увеличению груди

Добавим, что случай Доден — первый в профессиональном теннисе. Ранее спортсменки хирургически только уменьшали грудь. К примеру, это сделала известная румынская теннисистка Симона Халеп.

Отметим, Осеан не блистала на Турнирах Большого Шлема, где наивысшим ее достижением является 4-й раунд на Australian Open-2024. Она лишь раз побеждала на турнире уровня WTA, а ее самым лучшим результатом в карьере было 46-е место в рейтинге WTA.

Напомним, президент США Дональд Трамп посетил решающий матч Открытого чемпионата США-2025 по теннису, спровоцировав скандал. К слову, украинки неудачно выступили на турнире.

