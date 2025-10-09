Топ-теннисистка увеличила грудь: фото до и после операции
Профессиональная спортсменка решилась на необычную операцию
Французская теннисистка Осеан Доден пропала с радаров примерно на год, а когда вернулась, то поразила весь теннисный мир. 28-летняя спортсменка сделала операцию по увеличению груди.
Что нужно знать
- Осеан Доден не выступала с декабря 2024 года
- Во время паузы в карьере теннисистка увеличила грудь
- Спортсменка не жалуется на "обновление"
Доден уже успела сыграть несколько матчей. Девушка в интервью rmcsport призналась, что новый образ ничуть ей не мешает работать.
Я очень рада, что сделала это, ничуть не жалею, и меня это не беспокоит. Все говорили мне: "Ты не сможешь играть". Как будто я себе установила арбузы (смеется). Они не маленькие, но мне это не мешает, когда я играю. Есть специальные бюстгальтеры.
Как выглядела Доден до операции:
Добавим, что случай Доден — первый в профессиональном теннисе. Ранее спортсменки хирургически только уменьшали грудь. К примеру, это сделала известная румынская теннисистка Симона Халеп.
Отметим, Осеан не блистала на Турнирах Большого Шлема, где наивысшим ее достижением является 4-й раунд на Australian Open-2024. Она лишь раз побеждала на турнире уровня WTA, а ее самым лучшим результатом в карьере было 46-е место в рейтинге WTA.
Напомним, президент США Дональд Трамп посетил решающий матч Открытого чемпионата США-2025 по теннису, спровоцировав скандал. К слову, украинки неудачно выступили на турнире.