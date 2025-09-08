Трамп спровоцировал скандал на финале US Open (видео)

Президент США решил посетить решающий матч Открытого чемпионата США-2025 по теннису

В воскресенье, 7 сентября, в Нью-Йорке (США) состоялся финал последнего в сезоне Турнира Большого Шлема — US Open-2025. К слову, представители Украины вылетели на ранних стадиях.

В решающей игре хардового мейджора встретились первая и вторая ракетки мира — итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас соответственно. Игру посетил президент США Дональд Трамп.

Поединок завершился со счетом 3:1 (6:2, 3:6, 6:1, 6:4) в Пользу Алькараса. Испанец выиграл свой шестой титул Grand Slam (2-й в Нью-Йорке). Кроме того, Карлос станет первой ракеткой мира.

Отметим, Трамп попал в немилость болельщиков еще до матча. Дело в том, что в СМИ просочилась информация, что официальным трансляторам в США рекомендовали не показывать любые проявления негативной реакции публики на главу Белого дома. В итоге во время исполнения гимна США, когда на экране появился Трамп, часть болельщиков освистала его, другие — встретили президента аплодисментами.

Кроме того, появление Трампа задержало проведение матча. Пресс‑служба US Open сообщила, что начало финала было сдвинуто на 30 минут "в связи с принятыми мерами безопасности". Из-за этого на стадионе образовалась огромная очередь, а Трамп подвергся критике.

Отметим, в женском турнире победу отпраздновала "нейтральная" представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финале одолела Аманда Анисимову (США).

Напомним, на US Open-2025 ранее произошел скандал. На видео попал момент, как взрослый мужчина отбирает подаренную теннисистом кепку у ребенка. Этот случай завирусился в сети и сделал мужчину "врагом Интернета".