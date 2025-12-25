В загадочной смерти биатлониста сборной всплыла новая деталь: "Король биатлона" в недоумении
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Легенда биатлона не понимает, почему его коллега тренировался в специальной маске
8-кратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален высказался о смерти норвежского биатлониста Сиверта Гутторма Баккена. Накануне стало известно, что спортсмена обнаружили без признаков жизни в кислородной тренировочной маске.
Что нужно знать
- Баккен умер 23 декабря
- Позже появилась информация, что на норвежце была тренировочная маска, имитирующая высокогорье
- Бьорндален прокомментировал данную новость
Соответствующий комментарий Бьорндалена приводит TV2. "Король биатлона" не понимает, зачем Баккен использовал данную маску, ведь команда и так тренировалась на высокогорье.
Они уже проходят тренировки в условиях высокогорья, поэтому странно, если они собирались имитировать еще большие высоты.
Трудно комментировать, когда нет информации. Один из вопросов – что за маска это. Некоторые из них имитируют высоту до 7000 метров.
Эксперт по лыжным гонкам Петтер Скинстад отметил, что использовании маски могло привести к смерти спортсмена. Данное средство имитирует большую высоту, спортсмены используют ее во время тренировок и не только. К слову, ранее в Норвегии действовал запрет на тренировки, имитирующую высоту, но в 2021 году он был снят.
Естественно предположить, что это может быть связано с использованием этой маски, и что здесь произошла трагическая случайность и ошибка. Ведь биатлонисты, безусловно, имеют опыт использования подобных масок. Вероятно, это было сделано не с намерением создать опасность.
Я не хочу строить предположения о причинах смерти, но вполне естественно рассматривать ее в связи с использованием этой маски.
27-летний Баккен был найден мертвым в своем гостиничном номере. Сиверт входил в сборную Норвегии по биатлону и занимал 13-е место в общем зачете Кубка мира 2025/26.
Ранее в украинском биатлоне вспыхнул скандал. В соцсетях Федерации биатлона Украины появилась карта Украины без Крыма.