В загадочной смерти биатлониста сборной всплыла новая деталь: "Король биатлона" в недоумении

Легенда биатлона не понимает, почему его коллега тренировался в специальной маске

8-кратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален высказался о смерти норвежского биатлониста Сиверта Гутторма Баккена. Накануне стало известно, что спортсмена обнаружили без признаков жизни в кислородной тренировочной маске.

Что нужно знать

Баккен умер 23 декабря

Позже появилась информация, что на норвежце была тренировочная маска, имитирующая высокогорье

Бьорндален прокомментировал данную новость

Соответствующий комментарий Бьорндалена приводит TV2. "Король биатлона" не понимает, зачем Баккен использовал данную маску, ведь команда и так тренировалась на высокогорье.

Они уже проходят тренировки в условиях высокогорья, поэтому странно, если они собирались имитировать еще большие высоты. Трудно комментировать, когда нет информации. Один из вопросов – что за маска это. Некоторые из них имитируют высоту до 7000 метров. Уле Эйнар Бьорндален

Уле Эйнар Бьорндален/Фото: Getty Images

Эксперт по лыжным гонкам Петтер Скинстад отметил, что использовании маски могло привести к смерти спортсмена. Данное средство имитирует большую высоту, спортсмены используют ее во время тренировок и не только. К слову, ранее в Норвегии действовал запрет на тренировки, имитирующую высоту, но в 2021 году он был снят.

Естественно предположить, что это может быть связано с использованием этой маски, и что здесь произошла трагическая случайность и ошибка. Ведь биатлонисты, безусловно, имеют опыт использования подобных масок. Вероятно, это было сделано не с намерением создать опасность. Я не хочу строить предположения о причинах смерти, но вполне естественно рассматривать ее в связи с использованием этой маски. Петтер Скинстад

27-летний Баккен был найден мертвым в своем гостиничном номере. Сиверт входил в сборную Норвегии по биатлону и занимал 13-е место в общем зачете Кубка мира 2025/26.

