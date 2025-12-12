"Сволочь": слова друга Украины вызвали переполох в России
Шведский биатлонист стал костью в горле для РФ
Известный шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон вновь высказался против возвращения России в международный спорт. Это вызвало настоящую истерику у россиян.
Что нужно знать
- Россию допустили на международные соревнования в лыжном спорте
- Самуэльссон активно выступил против РФ в биатлоне
- В России требуют наказать шведа, а также оскорбляют его
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал Самуэльссона "сволочью". Об этом сообщает vseprosport.ru.
А когда шведы на Россию нападали, этому Самуэльссону не странно и не стыдно было, сволочи такой? Мы на Швецию не нападали, их утопили потом в Чудском озере, так что пусть не вякает Самуэльссон на великую Россию. Нашелся тут.
Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова удивилась словам Самуэльссона.
Удивительно слышать такие слова от шведов. Вообще-то в биатлоне россияне еще не допущены. Такое ощущение, что шведские биатлонисты просто не в курсе, что происходит в мире. Какое большое количество россиян на Олимпиаде? Два фигуриста? Или два лыжника, которые еще даже не отобрались на Игры? Шведы, похоже, не умеют считать.
Или они услышали рекомендацию МОК о допуске российских юниоров и решили, что по 20 человек в каждом виде спорта приедут на Олимпиаду под флагом и гимном. Где, какие русские с оружием на соревнованиях? Судя по заявлениям шведов, они очень плохо информированы о том, что происходит в мире. Сами себе что-то придумали, из-за чего их накрыла волна негодования. Выглядят они очень смешно.
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что Самуэльссона необходимо наказать.
С Самуэльссоном давно всё понятно, он неадекватный. Еще когда не было официального отстранения, он говорил, что россиян надо отстранить. Это не его дело вообще. Спортсмен, пока он является спортсменом, не имеет права высказываться на политические темы. Основной девиз олимпизма – спорт вне политики, соответственно и сами спортсмены должны быть вне политики.
Я считаю, что таких спортсменов, как Самуэльссон, которые делают политические заявления, надо наказывать, дисквалифицировать на какой-то срок. Вот когда закончит спортивную карьеру, пусть говорит сколько угодно. А пока ты спортсмен, таких вещей не должно быть. В будущем президент МОК Кирсти Ковентри, думаю, должна обозначить эту позицию.
Напомним, Самуэльссон в интервью SVT выступил категорически против возвращения россиян в мировой биатлон.
Было бы удивительно видеть здесь россиян с оружием. Грустно, что это решается на юридическом уровне, где правила трактуются по-разному. Но я доверяю регламенту IBU и не думаю, что мы окажемся в той же ситуации, что и другие виды спорта. Правила у всех разные: у FIS свои, у IBU свои. Для меня совершенно ясно, что россиян здесь не должно быть.
Отметим, Самуэльссон — настоящий друг Украины. Швед поддержал нашу страну после полномасштабного вторжения РФ, а также призвал мир не допускать россиян к международным соревнованиям. Из-за его слов в РФ призвали ударить по Швеции "Орешником".
Напомним, Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). CAS обязал FIS допустить российских лыжников к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран. РФ хочет провернуть подобное и с Международным союзом биатлонистов (IBU).