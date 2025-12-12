"Сволочь": слова друга Украины вызвали переполох в России

Удивительно слышать такие слова от шведов. Вообще-то в биатлоне россияне еще не допущены. Такое ощущение, что шведские биатлонисты просто не в курсе, что происходит в мире. Какое большое количество россиян на Олимпиаде? Два фигуриста? Или два лыжника, которые еще даже не отобрались на Игры? Шведы, похоже, не умеют считать.

Или они услышали рекомендацию МОК о допуске российских юниоров и решили, что по 20 человек в каждом виде спорта приедут на Олимпиаду под флагом и гимном. Где, какие русские с оружием на соревнованиях? Судя по заявлениям шведов, они очень плохо информированы о том, что происходит в мире. Сами себе что-то придумали, из-за чего их накрыла волна негодования. Выглядят они очень смешно.