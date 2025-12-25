Рус

У загадковій смерті біатлоніста збірної спливла нова деталь: "Король біатлону" збентежений

Михайло Корнілов
25 грудня 2025
Сіверт Гутторм Баккен. Фото Getty Images

Легенда біатлону не розуміє, чому його колега тренувався у спеціальній масці

8-кратний олімпійський чемпіон з біатлону Уле Ейнар Бйорндален висловився про смерть норвезького біатлоніста Сіверта Гутторма Баккена. Напередодні стало відомо, що спортсмена виявили без ознак життя у кисневій тренувальній масці.

Що потрібно знати

  • Баккен помер 23 грудня
  • Пізніше з’явилася інформація, що на норвежці була тренувальна маска, що імітує високогір’я
  • Бйорндален прокоментував цю новину

Відповідний коментар Бйорндалена наводить TV2. "Король біатлону" не розуміє, навіщо Баккен використовував цю маску, адже команда і так тренувалася на високогір’ї.

Вони вже проходять тренування в умовах високогір’я, тож дивно, якщо вони збиралися імітувати ще більші висоти.

Важко коментувати, коли нема інформації. Одне з питань – що це за маска. Деякі з них імітують висоту до 7000 метрів.

Уле Ейнар Бйорндален

Уле Ейнар Бйорндален
Уле Ейнар Бйорндален/Фото: Getty Images

Експерт із лижних перегонів Петтер Скінстад зазначив, що використання маски могло призвести до смерті спортсмена. Цей засіб імітує велику висоту, спортсмени використовують її під час тренувань і не тільки. До речі, раніше в Норвегії діяла заборона на тренування, що імітують висоту, але 2021 року її було знято.

Природно припустити, що це може бути пов’язане з використанням цієї маски, і тут сталася трагічна випадковість і помилка. Адже біатлоністи, безумовно, мають досвід використання таких масок. Ймовірно, це було зроблено не з наміром утворити небезпеку.

Я не хочу робити припущення про причини смерті, але цілком природно розглядати її у зв’язку з використанням цієї маски.

Петтер Скінстад

27-річного Баккена знайшли мертвим у своєму готельному номері. Сіверт входив до збірної Норвегії з біатлону та посідав 13-те місце у загальному заліку Кубка світу 2025/26.

