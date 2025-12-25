У загадковій смерті біатлоніста збірної спливла нова деталь: "Король біатлону" збентежений

Легенда біатлону не розуміє, чому його колега тренувався у спеціальній масці

8-кратний олімпійський чемпіон з біатлону Уле Ейнар Бйорндален висловився про смерть норвезького біатлоніста Сіверта Гутторма Баккена. Напередодні стало відомо, що спортсмена виявили без ознак життя у кисневій тренувальній масці.

Що потрібно знати

Баккен помер 23 грудня

Пізніше з’явилася інформація, що на норвежці була тренувальна маска, що імітує високогір’я

Бйорндален прокоментував цю новину

Відповідний коментар Бйорндалена наводить TV2. "Король біатлону" не розуміє, навіщо Баккен використовував цю маску, адже команда і так тренувалася на високогір’ї.

Вони вже проходять тренування в умовах високогір’я, тож дивно, якщо вони збиралися імітувати ще більші висоти. Важко коментувати, коли нема інформації. Одне з питань – що це за маска. Деякі з них імітують висоту до 7000 метрів. Уле Ейнар Бйорндален

Експерт із лижних перегонів Петтер Скінстад зазначив, що використання маски могло призвести до смерті спортсмена. Цей засіб імітує велику висоту, спортсмени використовують її під час тренувань і не тільки. До речі, раніше в Норвегії діяла заборона на тренування, що імітують висоту, але 2021 року її було знято.

Природно припустити, що це може бути пов’язане з використанням цієї маски, і тут сталася трагічна випадковість і помилка. Адже біатлоністи, безумовно, мають досвід використання таких масок. Ймовірно, це було зроблено не з наміром утворити небезпеку. Я не хочу робити припущення про причини смерті, але цілком природно розглядати її у зв’язку з використанням цієї маски. Петтер Скінстад

27-річного Баккена знайшли мертвим у своєму готельному номері. Сіверт входив до збірної Норвегії з біатлону та посідав 13-те місце у загальному заліку Кубка світу 2025/26.

