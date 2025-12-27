Иноуэ - Пикассо: онлайн-трансляция боя

Небитые боксеры сойдутся в битве за титул абсолютного чемпиона мира

В субботу, 27 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках большого вечера профессионального бокса "The Ring V: Ночь самураев" состоится большой чемпионский бой. Японец Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО) и мексиканец Давид Пикассо (32-0-1, 17 КО) сразятся за титул абсолютного чемпиона мира.

Что нужно знать

Бой Иноуэ — Пикассо возглавит шоу в Саудовской Аравии

Оба боксера подошли к поединку без поражений

Японец — явный фаворит

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя Иноуэ — Пикассо. Ориентировочное начало поединка в 15:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция боя Иноуэ — Пикассо (обновляется)

Японский "Монстр" вновь защищает основные титулы во втором легчайшем весе (до 55,225 кг). На этот раз против небитого мексиканца. Букмекеры и эксперты не верят в Пикассо, однако в боксе возможно все.

Накануне Иноуэ и Пикассо сделали вес

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть бой Иноуэ — Пикассо в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом на это противостояние.

Напомним, Иноуэ претендует на звание лучший боксер мира вне зависимости от веса. Соперником японца является Александр Усик, который на данный момент занимает первое место в рейтинге The Ring. Ранее лидером рейтинга P4P являлся американец Теренс Кроуфорд. Однако в середине декабря "Бад" внезапно завершил карьеру после победы над Саулем Альваресом.