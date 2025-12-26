Иноуэ - Пикассо: онлайн-трансляция вечера бокса

Эр-Рияд примет большой бой

В субботу, 27 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большое шоу профессионального бокса "The Ring V: Ночь самураев". В главном бою вечера пройдет титульный поединок Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО) — Давид Пикассо (32-0-1, 17 КО).

Что нужно знать

Иноуэ и Пикассо проведут большой бой

Наоя - безоговорочный фаворит

В Украине супербой покажет DAZN

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Иноуэ — Пикассо. Начало шоу в 11:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция вечера бокса Иноуэ — Пикассо (обновляется)

Что на кону боя Иноуэ — Пикассо

На кону поединка стоят все четыре основные чемпионские пояса Иноуэ во втором легчайшем весе (до 55,225 кг): WBO, WBA, WBC и IBF.

Где смотреть бой Иноуэ — Пикассо

В Украине вечер бокса Иноуэ — Пикассо доступен для просмотра на медиа-платформе DAZN. Стоимость просмотра в Украине — 842 грн. Главный бой вечера ориентировочно стартует в 15:00 по Киеву.

Прогноз букмекеров на бой Иноуэ — Пикассо

По мнению букмекеров, интриги в этом противостоянии нет. На успех Иноуэ специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,01. В то же время триумф Пикассо менее вероятен — коэффициент 12,00. Таким образом, шансы японца на победу оценили в 99% против 8% за мексиканца при марже букмекеров в 7%.

Кард шоу Иноуэ — Пикассо

Наоя Иноуэ (31-0, 27 KO) — Алан Давид Пикассо (32-0-1, 17 KO) — бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг)

Дзунто Накатани (31-0, 24 KO) — Себастьян Эрнандес (20-0, 18 KO)

Вийибальдо Гарсия Перес (23-6-2, 13 KO) — Кен Широ (25-2, 16 KO) — бой за титул чемпиона мира по версии IBF во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг)

Таига Иманага (9-0, 5 КО) — Эридсон Гарсия (22-1, 14 KO)

Реито Цуцуми (3-0, 2 КО) — Леобардо Кинтана (11-1, 5 КО)

Последние бои

В сентябре 2025 года Иноуэ единогласным решением судей разобрался с представителем Узбекистана Муроджоном Ахмадалиевым.

Пикассо, в свою очередь, в июле решением большинства победил японца Кеносукэ Камеду.

Напомним, Иноуэ претендует на звание лучший боксер мира вне зависимости от веса. Соперником японца является Александр Усик. Ранее лидером рейтинга P4P являлся американец Теренс Кроуфорд. Однако в середине декабря "Бад" внезапно завершил карьеру после победы над Саулем Альваресом.