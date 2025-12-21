Скандал в "Динамо" набирает обороты: клуб хотел скрыть правду (видео)

Бело-синие, похоже, пытались замять ситуацию

Журналисты "ТаТоТаке" обсудили ситуацию, возникшую с главным тренером киевского "Динамо" Игорем Костюком. Наставник Бело-синих угодил в сексистский скандал из-за ответа на вопрос корреспондентки.

Что нужно знать

"Динамо" обыграло "Ноа" в Польше (2:0)

На послематчевой пресс-конференции Костюк неоднозначно ответил на вопрос журналистки

Пресс-служба "Динамо" не включила цитату главного тренера в стенограмму.

При этом пресс-служба "Динамо" удалила из стенограммы пресс-конференции Костюка вопрос журналистки "Футбол 24" Ольги Любушкиной и ответ главного тренера Бело-синих. Блогер Михаил Смоловой из команды "ТаТоТаке" раскритиковал клуб за бездействие после "кейса Блэнуцэ".

Я говорил тебе и не раз в этой студии. Ты удивлялся его поведением на бровке, которое ему присуще и характерно, и эти демоны, которые еще вылезут из него. Это будущий Ротань. Просто если в клубе, возможно, накинут на него несколько штрафов на опережение, то тогда эта ситуация будет другой. Если не будет сейчас действий на опережение. Если сейчас президент, или еще кто-то не придет, не скажет: "Чувак, ну давай не повторяй то, что делает Ротань". Будут проблемы. Михаил Смоловой

Журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что Любушкина совсем не обиделась на Костюка, который на нее произвел положительное впечатление. В ответ Смоловой отметил, что "Динамо" убрало цитату, а значит в клубе сами усмотрели в ней проблему.

Напомним, после победы над "Ноа" (2:0) Костюк неоднозначно ответил на вопрос журналистки.

"Динамо" полностью перебегало своего соперника. Такой интенсивный футбол – это то, что вы хотите видеть у этой команды. Какое ваше идеальное "Динамо"? Ольга Любушкина

Видите, вы женщина, а уже разбираетесь в интенсивности как специалист. Это не идеальный футбол, к которому мы стремимся, но я рад тому, что игроки прислушиваются и сами между собой обсуждают эти темы. Говорят, что если они играют этот футбол, то он приносит результат. Игорь Костюк

Отметим, "кейс Блэнуцэ" ударил по репутации киевского клуба. "Динамо" заплатило за румынского футболиста Владислава Блэнуцэ 2,5 млн евро (120 млн грн). Владислав подписал с Бело-синими контракт, рассчитанный на 5 лет, после чего в соцсетях футболиста обнаружили пророссийские публикации.

Ультрас киевлян выступили решительно против Владислава. Фанатская группировка Бело-синих выпустила видео, на котором один из ультрас расстреливает мишень с изображением игрока. В матче 1/16 финала Кубка Украины "Александрия" — "Динамо" (1:2) болельщики забросали Блэнуцэ яйцами.