Жена украинского футболиста странно отреагировала на удар "Орешником" по Львову

Михаил Корнилов
Ефим и Анастасия Конопля Новость обновлена 09 января 2026, 13:50
Ефим и Анастасия Конопля. Фото instagram.com/iamkotikk

Женщина уже прощалась с жизнью

В пятницу, 9 января, Россия ударила по Львову "Орешником". Анастасия Конопля, жена футболиста "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли, проснулась от ударной волны.

Что нужно знать

Анастасия рассказала, что изначально подумала, что по городу был нанесен ядерный удар. Соответствующий пост Конопля разместила на своей странице в Telegram. Девушка "обрадовалась" "Орешнику", осознав, что это была не "ядерка".

Я проснулась ночью от ударной волны после орешника. Думаю, спросонья, ну всё. Пип*ц. Ядерка. Последние секунды жизни. Сейчас всё снесёт.

Какое счастье было осознать, что это- просто напросто "Орешник".

Сюр…

Анастасия Конопля

Что такое "Орешник"

"Орешник" — российская баллистическая ракета промежуточной дальности, которая, по данным украинских военных, способна развивать скорость более 12 300 км/ч и оснащена шестью боевыми частями с суббоеприпасами.

Ракета "Орешник"
Ракета "Орешник". Инфографика: "Телеграф"

Отметим, Ефим женился на Анастасии в марте 2022 года. Пара воспитывает дочь Анну-Аврору, которая родилась в декабре того же года.

Ефим Конопля с семьей
Ефим Конопля с семьей/Фото: instagram.com/iamkotikk

Конопля в сезоне 2025/26 сыграл 19 матчей на клубном уровне и отметился двумя голами и 4 ассистами. Контракт Ефима с Горняками действует дол 30 сентября 2026 года.

Ранее Анастасия поделилась пикантными снимками. Девушка предстала на снимках в откровенной ночной рубашке.

