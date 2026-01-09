Жена украинского футболиста странно отреагировала на удар "Орешником" по Львову

Женщина уже прощалась с жизнью

В пятницу, 9 января, Россия ударила по Львову "Орешником". Анастасия Конопля, жена футболиста "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли, проснулась от ударной волны.

Что нужно знать

РФ атаковала Львов "Орешником"

Анастасия прокомментировала российскую атаку

Девушка подумала, что РФ ударила "ядеркой"

Анастасия рассказала, что изначально подумала, что по городу был нанесен ядерный удар. Соответствующий пост Конопля разместила на своей странице в Telegram. Девушка "обрадовалась" "Орешнику", осознав, что это была не "ядерка".

Я проснулась ночью от ударной волны после орешника. Думаю, спросонья, ну всё. Пип*ц. Ядерка. Последние секунды жизни. Сейчас всё снесёт. Какое счастье было осознать, что это- просто напросто "Орешник". Сюр… Анастасия Конопля

Что такое "Орешник"

"Орешник" — российская баллистическая ракета промежуточной дальности, которая, по данным украинских военных, способна развивать скорость более 12 300 км/ч и оснащена шестью боевыми частями с суббоеприпасами.

Ракета "Орешник". Инфографика: "Телеграф"

Отметим, Ефим женился на Анастасии в марте 2022 года. Пара воспитывает дочь Анну-Аврору, которая родилась в декабре того же года.

Ефим Конопля с семьей/Фото: instagram.com/iamkotikk

Конопля в сезоне 2025/26 сыграл 19 матчей на клубном уровне и отметился двумя голами и 4 ассистами. Контракт Ефима с Горняками действует дол 30 сентября 2026 года.

Ранее Анастасия поделилась пикантными снимками. Девушка предстала на снимках в откровенной ночной рубашке.