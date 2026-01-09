Жена украинского футболиста странно отреагировала на удар "Орешником" по Львову
-
-
Женщина уже прощалась с жизнью
В пятницу, 9 января, Россия ударила по Львову "Орешником". Анастасия Конопля, жена футболиста "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли, проснулась от ударной волны.
Анастасия рассказала, что изначально подумала, что по городу был нанесен ядерный удар. Соответствующий пост Конопля разместила на своей странице в Telegram. Девушка "обрадовалась" "Орешнику", осознав, что это была не "ядерка".
Я проснулась ночью от ударной волны после орешника. Думаю, спросонья, ну всё. Пип*ц. Ядерка. Последние секунды жизни. Сейчас всё снесёт.
Какое счастье было осознать, что это- просто напросто "Орешник".
Сюр…
Что такое "Орешник"
"Орешник" — российская баллистическая ракета промежуточной дальности, которая, по данным украинских военных, способна развивать скорость более 12 300 км/ч и оснащена шестью боевыми частями с суббоеприпасами.
Отметим, Ефим женился на Анастасии в марте 2022 года. Пара воспитывает дочь Анну-Аврору, которая родилась в декабре того же года.
Конопля в сезоне 2025/26 сыграл 19 матчей на клубном уровне и отметился двумя голами и 4 ассистами. Контракт Ефима с Горняками действует дол 30 сентября 2026 года.
