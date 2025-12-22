Жена футболиста сборной Украины показала горячий образ в роковом наряде (фото)
Женщина похвасталась своей фигурой
Анастасия Конопля, жена защитника "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли, показала свою новую пикантную фотосессию. Девушка частенько радует подписчиков горячими снимками.
Соответствующие фото Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram. Конопля предстала на снимках в откровенной ночной рубашке.
В образе.
В сети с восторгом встретили новую фотосессию Анастасии. Один из пользователей предположил, что Конопля использовала образ девушки агента 007 и назвал ее наряд роковым.
Отметим, Ефим женился на Анастасии в марте 2022 года. Пара воспитывает дочь Анну-Аврору, которая родилась в декабре того же года.
Конопля в сезоне 2025/26 сыграл 19 матчей на клубном уровне и отметился двумя голами и 4 ассистами. Контракт Ефима с Горняками действует дол 30 сентября 2026 года.
