Жена футболиста сборной Украины показала горячий образ в роковом наряде (фото)

Женщина похвасталась своей фигурой

Анастасия Конопля, жена защитника "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли, показала свою новую пикантную фотосессию. Девушка частенько радует подписчиков горячими снимками.

Что нужно знать

Анастасия поделилась с подписчиками яркими фото

В сети восхитились ее красотой

Конопля — основной игрок "Шахтера" и сборной Украины

Соответствующие фото Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram. Конопля предстала на снимках в откровенной ночной рубашке.

В образе. Анастасия Конопля

Анастасия Конопля

Анастасия Конопля

Анастасия Конопля

Анастасия Конопля

Анастасия Конопля

Анастасия Конопля

Анастасия Конопля

Анастасия Конопля

Анастасия Конопля

Анастасия Конопля

В сети с восторгом встретили новую фотосессию Анастасии. Один из пользователей предположил, что Конопля использовала образ девушки агента 007 и назвал ее наряд роковым.

Отметим, Ефим женился на Анастасии в марте 2022 года. Пара воспитывает дочь Анну-Аврору, которая родилась в декабре того же года.

Ефим Конопля с семьей

Конопля в сезоне 2025/26 сыграл 19 матчей на клубном уровне и отметился двумя голами и 4 ассистами. Контракт Ефима с Горняками действует дол 30 сентября 2026 года.

Ранее Юлия Петряк, супруга левого вингера "Шахтера" и сборной Украины Иван Петряка поделилась снимками с отдыха. Девушка опубликовала в соцсетях горячие снимки с пляжа.