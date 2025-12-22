Укр

Жена футболиста сборной Украины показала горячий образ в роковом наряде (фото)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ефим и Анастасия Конопля Новость обновлена 22 декабря 2025, 23:27
Ефим и Анастасия Конопля. Фото Getty Images, instagram.com/iamkotikk

Женщина похвасталась своей фигурой

Анастасия Конопля, жена защитника "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли, показала свою новую пикантную фотосессию. Девушка частенько радует подписчиков горячими снимками.

Что нужно знать

  • Анастасия поделилась с подписчиками яркими фото
  • В сети восхитились ее красотой
  • Конопля — основной игрок "Шахтера" и сборной Украины

Соответствующие фото Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram. Конопля предстала на снимках в откровенной ночной рубашке.

В образе.

В сети с восторгом встретили новую фотосессию Анастасии. Один из пользователей предположил, что Конопля использовала образ девушки агента 007 и назвал ее наряд роковым.

Отметим, Ефим женился на Анастасии в марте 2022 года. Пара воспитывает дочь Анну-Аврору, которая родилась в декабре того же года.

Ефим Конопля с семьей
Ефим Конопля с семьей

Конопля в сезоне 2025/26 сыграл 19 матчей на клубном уровне и отметился двумя голами и 4 ассистами. Контракт Ефима с Горняками действует дол 30 сентября 2026 года.

