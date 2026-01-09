Рус

Дружина українського футболіста дивно відреагувала на удар "Орєшніком" по Львову

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Юхим та Анастасія Конопля Новина оновлена 09 січня 2026, 13:50
Юхим та Анастасія Конопля. Фото instagram.com/iamkotikk

Жінка вже прощалася із життям

У п’ятницю, 9 січня, Росія вдарила по Львову "Орєшніком". Анастасія Конопля, дружина футболіста "Шахтаря" та збірної України Юхима Коноплі, прокинулася від ударної хвилі.

Що потрібно знати

  • РФ атакувала Львів "Орєшніком"
  • Анастасія прокоментувала російську атаку
  • Дівчина подумала, що РФ вдарила "ядеркою"

Анастасія розповіла, що спочатку подумала, що по місту було завдано ядерного удару. Відповідний пост Конопля розмістила на своїй сторінці в Telegram. Дівчина "зраділа" "Орєшніку", усвідомивши, що це була не "ядерка".

Я прокинулася вночі від ударної хвилі після "Орєшніка". Думаю, спросоння, ну все. Піп*ць. Ядерка. Останні секунди життя. Нині все знесе.

Яке щастя було зрозуміти, що це-просто "Орєшнік".

Сюр…

Анастасія Конопля

Що таке "Орєшнік"

"Орєшнік" — російська балістична ракета середньої дальності, яка, за даними українських військових, здатна розвивати швидкість понад 12 300 км/год та оснащена шістьма бойовими частинами із суббоєприпасами.

Ракета Орєшнік
Ракета "Орєшнік". Інфографіка: "Телеграф"

Зазначимо, Юхим одружився з Анастасією у березні 2022 року. Пара виховує доньку Анну-Аврору, яка народилася у грудні того ж року.

Юхим Конопля із сім’єю
Юхим Конопля з родиною/Фото: instagram.com/iamkotikk

Конопля у сезоні 2025/26 зіграв 19 матчів на клубному рівні та відзначився двома голами та 4 асистами. Контракт Юхима з Гірниками діє 30 вересня 2026 року.

Раніше Анастасія поділилася пікантними снімками. Дівчина постала на знімках у відвертій нічній сорочці.

Теги:
#Футбол #Збірна України #ФК Шахтар #Юхим Конопля