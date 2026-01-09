Дружина українського футболіста дивно відреагувала на удар "Орєшніком" по Львову

Жінка вже прощалася із життям

У п’ятницю, 9 січня, Росія вдарила по Львову "Орєшніком". Анастасія Конопля, дружина футболіста "Шахтаря" та збірної України Юхима Коноплі, прокинулася від ударної хвилі.

Анастасія розповіла, що спочатку подумала, що по місту було завдано ядерного удару. Відповідний пост Конопля розмістила на своїй сторінці в Telegram. Дівчина "зраділа" "Орєшніку", усвідомивши, що це була не "ядерка".

Я прокинулася вночі від ударної хвилі після "Орєшніка". Думаю, спросоння, ну все. Піп*ць. Ядерка. Останні секунди життя. Нині все знесе. Яке щастя було зрозуміти, що це-просто "Орєшнік". Сюр… Анастасія Конопля

Що таке "Орєшнік"

"Орєшнік" — російська балістична ракета середньої дальності, яка, за даними українських військових, здатна розвивати швидкість понад 12 300 км/год та оснащена шістьма бойовими частинами із суббоєприпасами.

Ракета "Орєшнік". Інфографіка: "Телеграф"

Зазначимо, Юхим одружився з Анастасією у березні 2022 року. Пара виховує доньку Анну-Аврору, яка народилася у грудні того ж року.

Юхим Конопля з родиною/Фото: instagram.com/iamkotikk

Конопля у сезоні 2025/26 зіграв 19 матчів на клубному рівні та відзначився двома голами та 4 асистами. Контракт Юхима з Гірниками діє 30 вересня 2026 року.

