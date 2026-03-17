Европа ищет газ, Украине советуют наращивать собственную добычу

Европейский Союз начал активно искать выходы из энергетического кризиса, вызванного войной в Иране. В фокусе — потенциальный дефицит газа и уже ставший реальностью стремительный рост цен на него. С такими же проблемами сталкивается и украинское правительство.

Как сообщает Reuters, среди возможных решений, обсуждаемых европейскими политиками, — механизмы компенсации затрат на энергию для предприятий, развитие альтернативных источников энергии, поддержка внутренней добычи газа и даже ограничение цен на газ, хотя последнее предложение ожидаемо вызывает споры между правительствами стран ЕС.

Для Украины вопрос энергетической безопасности в условиях, когда цены на газ уже выросли на 30%, также актуален. Среди возможных инструментов, которые обсуждаются на рынке, — импорт газа из европейских хабов, наращивание собственной добычи, а также запуск месторождений, уже имеющих необходимую инфраструктуру, но простаивающих из-за санкционной политики, решений правительства и регуляторных органов.

Последний вариант эксперты называют одним из самых быстрых в реализации. Правда, при условии, что Правительство выйдет на системные решения и наведет порядок в сфере недропользования. Надежда есть: аудит лицензий, который премьер-министр Юлия Свириденко запустила месяц назад, должна завершиться к концу месяца. Но пока участники рынка, которые сталкивались с проблемами из-за лицензирования, отмечают, что ситуация остается сложной.

В частности, как сообщил гендиректор компании Smart Energy Иван Герасимович, добыча компаний группы Regal Petroleum Corporation Limited и "Пром-Энерго Продукт" до сих пор остается заблокированной.