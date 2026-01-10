Футболист сборной Украины забил супергол пяткой в элитном чемпионате (видео)

Украинец принес испанской команде победу

В субботу, 10 января, "Жирона" в 19-м туре чемпионата Испании сезона 2025/26 дома обыграла "Осасуну". Победный гол оформил нападающий сборной Украины Владислав Ванат.

Что нужно знать

"Жирона" победила "Осасуну" в Ла Лиге

Ванат забил гол в первом тайме

Полный матч также отыграл украинец Виктор Цыганков

Встреча, проходившая в Жироне на стадионе "Монтиливи", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Об этом сообщает "Телеграф".

Ванат забил победный гол на 44-й минуте матча. Алекс Морено ворвался в чужую штрафную, приблизился к лицевой линии и исполнил прострел — Владислав элегантно пяткой переправил мяч в ворота. Во втором тайме украинец забил второй гол в матче, правда, взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Видеообзор матча "Жирона" - "Осасуна"

Это взятие ворот помогло "Жироне" укрепиться в середине турнирной таблицы. Добавим, что 24-летний Ванат оформил 6 голов и 1 ассист в 18 матчах на клубном уровне.

Напомним, в прошлом туре Ла Лиги Виктор Цыганков и Ванат оформили по голу в ворота "Мальорки". Украинцы принесли "Жироне" победу и место вне зоны вылета.