Футболіст збірної України забив супергол п’ятою в елітному чемпіонаті (відео)

Українець приніс іспанській команді перемогу

У суботу, 10 січня, "Жирона" у 19-му турі чемпіонату Іспанії сезону 2025/26 вдома обіграла "Осасуну". Переможний гол оформив нападник збірної України Владислав Ванат.

Що потрібно знати

"Жирона" перемогла "Осасуну" у Ла Лізі

Ванат забив гол у першому таймі

Повний матч також відіграв українець Віктор Циганков

Зустріч, що проходила у Жироні на стадіоні "Монтіліві", завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів. Про це повідомляє "Телеграф".

Ванат забив переможний гол на 44-й хвилині матчу. Алекс Морено увірвався до чужого штрафного майданчика, наблизився до лицьової лінії та виконав простріл — Владислав елегантно п'ятою переправив м’яч у ворота. У другому таймі українець забив другий гол у матчі, щоправда, взяття воріт було скасовано через офсайд.

Відеоогляд матчу "Жирона" — "Осасуна"

Це взяття воріт допомогло "Жироні" зміцнити свої позиції у середині турнірної таблиці. Додамо, що 24-річний Ванат оформив 6 голів та 1 асист у 18 матчах на клубному рівні.

Нагадаємо, минулого туру Ла Ліги Віктор Циганков і Ванат оформили по голу у ворота "Мальорки". Українці принесли "Жироні" перемогу та місце поза зоною вильоту.