Милевский устроил махач с еще одним "динамовцем": видео драки

"Миля" вновь вляпался в неприятную историю

В субботу, 17 января, в украинской медиа-лиге стартовал первый тур зимней UA STEEL LEAGUE. В одном из матчей "Игнис" Артема Милевского обыграл "Рух" Сергея Рыбалки.

Что нужно знать

"Игнис" победил "Рух" в медиа-лиге — 3:2

Милевский и Рыбалка побились в прямом эфире

Позже бывший "динамовцы" помирились

После игры на поле вспыхнул конфликт. Представитель "Игниса" Милевский и тренер "Руха" Рыбалка начали драку, передает "Телеграф".

Бывшие партнеры по "Динамо" начали махач после словесной перепалки. После обмена ударами одноклубники угомонили нарушителей порядка. "Миля" также показала непристойный жест в прямом эфире.

Что не поделили бывшие одноклубники, пока не известно, однако после игры пресс-служба медиа-лиги опубликовала фотографию на данную тему с подписью "Тема закрыта". На снимке Милевский и Рыбалка жмут друг другу руки.

Сергей Рыбалка и Артем Милевский/Фото: instagram.com/ua_steel_

Отметим, Милевский и Рыбалка вместе выступали за "Динамо" Киев. Артем играл в Киеве с 2002 по 2013 год, а Сергей, выступавший на позиции полузащитника, был игроком "Динамо" с 2008 по 2018 год, правда, несколько раз он уходил в аренду.

Ранее Милевского раскритиковали за поход на рыбалку. Бывший футболист пошел за рыбой в модной куртке.