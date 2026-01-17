Мілевський влаштував махач із ще одним "динамівцем": відео бійки

"Міля" знову вляпався у неприємну історію

У суботу, 17 січня, в українській медіалізі стартував перший тур зимової UA STEEL LEAGUE. В одному з матчів "Ігніс" Артема Мілевського обіграв "Рух" Сергія Рибалки.

Що потрібно знати

"Ігніс" переміг "Рух" у медіалізі — 3:2

Мілевський та Рибалка побилися у прямому етері

Пізніше колишні "динамівці" помирилися

Після гри на полі спалахнув конфлікт. Представник "Ігнісу" Мілевський та тренер "Руху" Рибалка розпочали бійку, передає "Телеграф".

Колишні партнери з "Динамо" розпочали махач після словесної суперечки. Після обміну ударами одноклубники вгамували порушників порядку. "Міля" також показала непристойний жест у прямому етері.

Що не поділили колишні одноклубники, поки що не відомо, проте після гри пресслужба медіа-ліги опублікувала фотографію на цю тему з підписом "Тема закрита". На знімку Мілевський та Рибалка тиснуть один одному руки.

Сергій Рибалка та Артем Мілевський/Фото: instagram.com/ua_steel_

Зазначимо, Мілевський та Рибалка разом виступали за "Динамо" Київ. Артем грав у Києві з 2002 до 2013 року, а Сергій, який виступав на позиції півзахисника, був гравцем "Динамо" з 2008 по 2018 рік, щоправда, кілька разів він був у оренді.

Раніше Мілевського розкритикували за похід на рибалку. Колишній футболіст пішов за рибою у модній куртці.