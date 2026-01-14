Девушка Милевского похвасталась роскошным декольте: "Миля" отреагировал (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Горячая подруга экс-футболиста опубликовала новый пост в соцсетях
Скандальный бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал пикантный снимок своей девушки. Мила сходила в один из киевских ресторанов азиатской кухни.
Что нужно знать
- Мила опубликовала горячее фото
- Милевский решил пошутить над ней
- Мила и Артем встречаются с 2024 года
Соответствующие снимки Мила опубликовала на своей странице в Instagram. Девушка при этом похвасталась своими формами, надев верх с глубоким вырезом.
Настроение для ужина: Азия.
Милевский ворвался в комментарии к Миле и поставил под ее фото эмодзи "палец вверх" а также пошутил. Бывший футболист написал, что девушка наконец-то сходила в "нормальное заведение".
Хоть заведения будешь знать нормальные.
Отметим, Артему и Миле с конца декабря 2024 года приписывают роман. Пара вместе отдыхала в Буковеле, где девушка похвасталась своей роскошной фигурой.
Ранее фото Милевского и его бывшего партнера по "Динамо" и национальной команде Александра Алиева наделало шуму в сети. Друзья сходили на зимнюю рыбалку, после чего их раскритиковали в сети.