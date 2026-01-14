Девушка Милевского похвасталась роскошным декольте: "Миля" отреагировал (фото)

Горячая подруга экс-футболиста опубликовала новый пост в соцсетях

Скандальный бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал пикантный снимок своей девушки. Мила сходила в один из киевских ресторанов азиатской кухни.

Что нужно знать

Мила опубликовала горячее фото

Милевский решил пошутить над ней

Мила и Артем встречаются с 2024 года

Соответствующие снимки Мила опубликовала на своей странице в Instagram. Девушка при этом похвасталась своими формами, надев верх с глубоким вырезом.

Настроение для ужина: Азия. Мила

Девушка Милевского Мила/Фото: instagram.com/mila.myrs

Милевский ворвался в комментарии к Миле и поставил под ее фото эмодзи "палец вверх" а также пошутил. Бывший футболист написал, что девушка наконец-то сходила в "нормальное заведение".

Хоть заведения будешь знать нормальные. Артем Милевский

Отметим, Артему и Миле с конца декабря 2024 года приписывают роман. Пара вместе отдыхала в Буковеле, где девушка похвасталась своей роскошной фигурой.

Артем Милевский с девушкой Милой/Фото: instagram.com/mila.myrs

Ранее фото Милевского и его бывшего партнера по "Динамо" и национальной команде Александра Алиева наделало шуму в сети. Друзья сходили на зимнюю рыбалку, после чего их раскритиковали в сети.