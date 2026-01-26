Жена футболиста сборной Украины после скандала с "Орешником" отправилась на Мальдивы: горячие фото
-
-
Супруга футболиста отдыхает на райском острове
Анастасия Конопля, жена футболиста "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли, отправилась отдыхать на Мальдивы. Ее муж на данный момент находится на тренировочном сборе Горняков.
Что нужно знать
- РФ в январе 2026 года атаковала Львов "Орешником"
- Анастасия прокомментировала российскую атаку, но нарвалась на критику из-за русского языка
- Девушка после скандала отправилась в теплые края
Соответствующие снимки Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram. Конопля похвасталась своей фигурой в бикини и вечерних платьях.
Отметим, Ефим женился на Анастасии в марте 2022 года. Пара воспитывает дочь Анну-Аврору, которая родилась в декабре того же года.
Конопля в сезоне 2025/26 сыграл 19 матчей на клубном уровне и отметился двумя голами и 4 ассистами. Контракт Ефима с Горняками действует дол 30 сентября 2026 года.
Напомним, Анастасия в начале января 2026 года угодила в скандал. Жена футболиста сначала неоднозначно отреагировала на атаку РФ "Орешником" по Львову, после чего вступила в перепалку с пользователем в Интернете из-за языка.