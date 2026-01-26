Укр

Жена футболиста сборной Украины после скандала с "Орешником" отправилась на Мальдивы: горячие фото

Михаил Корнилов
Анастасия и Ефим Конопля
Анастасия и Ефим Конопля. Фото instagram.com/iamkotikk

Супруга футболиста отдыхает на райском острове

Анастасия Конопля, жена футболиста "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли, отправилась отдыхать на Мальдивы. Ее муж на данный момент находится на тренировочном сборе Горняков.

Что нужно знать

  • РФ в январе 2026 года атаковала Львов "Орешником"
  • Анастасия прокомментировала российскую атаку, но нарвалась на критику из-за русского языка
  • Девушка после скандала отправилась в теплые края

Соответствующие снимки Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram. Конопля похвасталась своей фигурой в бикини и вечерних платьях.

Анастасия Конопля
Анастасия Конопля/Фото: instagram.com/iamkotikk
Анастасия Конопля
Анастасия Конопля/Фото: instagram.com/iamkotikk
Анастасия Конопля
Анастасия Конопля/Фото: instagram.com/iamkotikk
Анастасия Конопля
Анастасия Конопля/Фото: instagram.com/iamkotikk
Анастасия Конопля
Анастасия Конопля/Фото: instagram.com/iamkotikk
Анастасия Конопля
Анастасия Конопля/Фото: instagram.com/iamkotikk
Анастасия Конопля
Анастасия Конопля/Фото: instagram.com/iamkotikk
Анастасия Конопля
Анастасия Конопля/Фото: instagram.com/iamkotikk
Анастасия Конопля
Анастасия Конопля/Фото: instagram.com/iamkotikk
Анастасия Конопля
Анастасия Конопля/Фото: instagram.com/iamkotikk

Отметим, Ефим женился на Анастасии в марте 2022 года. Пара воспитывает дочь Анну-Аврору, которая родилась в декабре того же года.

Ефим Конопля с женой Анастасией
Ефим Конопля с женой Анастасией

Конопля в сезоне 2025/26 сыграл 19 матчей на клубном уровне и отметился двумя голами и 4 ассистами. Контракт Ефима с Горняками действует дол 30 сентября 2026 года.

Скандалы вокруг Анастасии и Ефима Конопли

Напомним, Анастасия в начале января 2026 года угодила в скандал. Жена футболиста сначала неоднозначно отреагировала на атаку РФ "Орешником" по Львову, после чего вступила в перепалку с пользователем в Интернете из-за языка.

