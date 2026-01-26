Рус

Дружина футболіста збірної України після скандалу з "Орєшніком" вирушила на Мальдіви: гарячі фото

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Автор
Анастасія та Юхим Конопля Новина оновлена 26 січня 2026, 21:39
Анастасія та Юхим Конопля. Фото instagram.com/iamkotikk

Дружина футболіста відпочиває на райському острові

Анастасія Конопля, дружина футболіста "Шахтаря" та збірної України Юхима Коноплі, вирушила відпочивати на Мальдіви. Її чоловік зараз перебуває на тренувальному зборі Гірників.

Що потрібно знати

  • РФ у січні 2026 року атакувала Львів "Орєшніком"
  • Анастасія прокоментувала російську атаку, але нарвалася на критику через російську мову
  • Дівчина після скандалу вирушила в теплі краї

Відповідні знімки Анастасія опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Конопля похвалилася своєю фігурою у бікіні й вечірніх сукнях.

Анастасія Конопля
Анастасія Конопля/Фото: instagram.com/iamkotikk
Анастасія Конопля
Анастасія Конопля/Фото: instagram.com/iamkotikk

Зазначимо, Юхим одружився з Анастасією у березні 2022 року. Пара виховує доньку Анну-Аврору, яка народилася у грудні того ж року.

Юхим Конопля з дружиною Анастасією
Юхим Конопля з дружиною Анастасією

Конопля у сезоні 2025/26 зіграв 19 матчів на клубному рівні та відзначився двома голами та 4 асистами. Контракт Юхима з Гірниками діє 30 вересня 2026 року.

Скандали навколо Анастасії та Юхима Коноплі

Нагадаємо, Анастасія на початку січня 2026 року потрапила у скандал. Дружина футболіста спочатку неоднозначно відреагувала на атаку РФ "Орєшніком" по Львову, після чого вступила в суперечку з користувачем в Інтернеті через мову.

