Откровенный путь к "золоту": спортсменка нашла необычный способ оплатить Олимпиаду (фото)

Чемпионка сумела собрать деньги для участия в Играх с помощью контента для взрослых

Не все спортсмены имеют возможность тренироваться и летать на международные соревнования с помощью финансированию со стороны государства. Это касается даже олимпийских чемпионов.

Что нужно знать

Буквиц финансирует спортивную деятельность с помощью OnlyFans и немецкой армии

Спортсменка публикует пикантный контент, при этом не оголяется

Олимпиада в Милане и Кортине-д’Ампеццо пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года

Олимпийская чемпионка-2018 по бобслею в женской двойке Лиза Буквиц рассказала, что занимается любимым спортом благодаря сотрудничеству с OnlyFans. Об этом сообщает Bild.

Для меня это также удача, поскольку я могу финансировать свою команду. Это лучшее, что могло со мной случиться. Для меня это спонсор, который, вместе с поддержкой от Бундесвера, дает мне возможность заниматься спортом. То есть, это что-то абсолютно нормальное. Немного грустно, что я не могу просто заниматься своим видом спорта. Конечно, я олимпийская чемпионка. Но сама по себе золотая медалистка Лиза Буквиц никому не интересна. К сожалению, это обратная сторона медали. Лиза Буквиц

Примечательно, что Лиза не публикует на OnlyFans обнаженные фотографии. 31-летняя спортсменка делится с поклонниками своими снимками в бикини, бобслейном костюме и другой одежде.

Я ни в коем случае не буду показывать себя обнаженной. Лиза Буквиц

Справка: Лиза Буквиц — олимпийская чемпионка, чемпионка мира (2024), многократная призерша ЧМ в двойке, монобобе и смешанных командах.

Лиза Буквиц в бикини/Фото: instagram.com/lisa_buckwitz

Лиза Буквиц в красном спортивном лифчике/Фото: instagram.com/lisa_buckwitz

Лиза Буквиц в спортивном лифчике/Фото: instagram.com/lisa_buckwitz

Лиза Буквиц в бикини/Фото: instagram.com/lisa_buckwitz

Лиза Буквиц выходит из бассейна/Фото: instagram.com/lisa_buckwitz

