Откровенный путь к "золоту": спортсменка нашла необычный способ оплатить Олимпиаду (фото)
Чемпионка сумела собрать деньги для участия в Играх с помощью контента для взрослых
Не все спортсмены имеют возможность тренироваться и летать на международные соревнования с помощью финансированию со стороны государства. Это касается даже олимпийских чемпионов.
Что нужно знать
- Буквиц финансирует спортивную деятельность с помощью OnlyFans и немецкой армии
- Спортсменка публикует пикантный контент, при этом не оголяется
- Олимпиада в Милане и Кортине-д’Ампеццо пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года
Олимпийская чемпионка-2018 по бобслею в женской двойке Лиза Буквиц рассказала, что занимается любимым спортом благодаря сотрудничеству с OnlyFans. Об этом сообщает Bild.
Для меня это также удача, поскольку я могу финансировать свою команду. Это лучшее, что могло со мной случиться.
Для меня это спонсор, который, вместе с поддержкой от Бундесвера, дает мне возможность заниматься спортом. То есть, это что-то абсолютно нормальное.
Немного грустно, что я не могу просто заниматься своим видом спорта. Конечно, я олимпийская чемпионка. Но сама по себе золотая медалистка Лиза Буквиц никому не интересна. К сожалению, это обратная сторона медали.
Примечательно, что Лиза не публикует на OnlyFans обнаженные фотографии. 31-летняя спортсменка делится с поклонниками своими снимками в бикини, бобслейном костюме и другой одежде.
Я ни в коем случае не буду показывать себя обнаженной.
Справка: Лиза Буквиц — олимпийская чемпионка, чемпионка мира (2024), многократная призерша ЧМ в двойке, монобобе и смешанных командах.
Напомним, сборную России допустили к соревнованиям на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. К слову, команда РФ не приглашена на парад наций, который пройдет во время церемонии открытия Игр.