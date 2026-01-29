Трубин отпраздновал гол "Реалу" жестом для жены: как выглядит любимая вратаря (фото)
Спортсмен состоит в длительных отношениях
Вратарь "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин забил гол "Реалу" в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Затем украинец отпраздновал взятие ворот в кругу партнеров по команде, после чего нашел взглядом на трибунах любимую.
Что нужно знать
- "Бенфика" обыграла "Реал" — 4:2
- Трубин забил последний гол в игре в компенсированное время
- Анатолий показал жене "сердечко" сразу после гола
"Телеграф" рассказывает о жене футболиста Марине Галаган. Девушка посетила "Эштадиу да Луш", на котором ее муж стал героем дня в ЛЧ.
Марина наблюдала за игрой с VIP-трибуны. Анатолий, праздную гол, нашел взглядом любимую и послал ей жест "сердечко". Марина опубликовала соответствующий момент в сторис в Instagram.
Отметим, Анатолий и Марина встречаются с 2018 года, когда Анатолий был игроком Академии "Шахтера". В 2024 году пара узаконила свои отношения. В Лиссабоне Марина открыла салон-красоты и барбершоп. Девушка развивает свой блог в Instagram, где за ее жизнью следят больше 10 тысяч человек. Жена Трубина частенько публикует свежые снимки в соцсетях.
Напомним, при счете 3:2 в пользу "Бенфики" Орлы заработали перспективный стандарт на чужой половине поля, и Трубин пошел в штрафную "Реала". После подачи Анатолий головой переправил мяч в ворота Сливочных. Счет стал 4-2, и "Бенфика" за счет лучшей разницы голов завоевала последнюю путевку в плей-офф ЛЧ.
Напомним, в прошлом сезоне Лиги чемпионов Трубин также покорил украинцев. Вратарь дважды не пожал руку россиянину Александру Головину. В первый раз поступок Анатолия вызвал переполох в России. Скандал дошел до Госдумы РФ, где заявили, что Анатолия выгнали бы из сборной, если бы он поступил иначе.