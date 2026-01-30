Российский чемпион призвал разбомбить все на фоне "энергетического перемирия"
Прославленный в прошлом спортсмен хочет бомбить всех, чтобы доказать "величие России"
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал "позором России" "энергетическое перемирие" между РФ и Украиной. Данную инициативу выдвинул президент США Дональд Трамп.
Соответствующий комментарий Тихонова приводит vseprosport.ru. Примечательно, что Тихонов умудрился связать "энергетическое перемирие" с тем фактом, что российский лыжник Александр Большунов не получил нейтральный статус. Добавим, бывший биатлонист считает, что "Россия должна бомбить и брать все, как это делает Трамп".
Они боятся конкуренции, вот и все. Еще раз повторю, что надо поступать, как американцы. Мы после Великой Отечественной Войны превратились в шестерок, вот что самое страшное. Надо бомбить и брать все, что необходимо для благосостояния России и всего российского народа. Как это делает Трамп вопреки всем законам. А мы все ходим с протянутой рукой и уговариваем, какие они плохие и какие мы хорошие. Какое энергетическое перемирие? Это 10 шагов назад. Великая ядерная держава. Это позор.
Отметим, Тихонов славится своими скандальными заявлениями. К примеру, он неоднократно "бросался" на норвежцев. Кроме того, он недолюбливает шведов, именитый спортсмен оскорблял и украинцев. Недавно советский чемпион набросился на друга Украины из Швеции. Дело в том, что шведский биатлонист вновь высказался против возвращения России в международный спорт.