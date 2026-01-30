Российский чемпион призвал разбомбить все на фоне "энергетического перемирия"

Они боятся конкуренции, вот и все. Еще раз повторю, что надо поступать, как американцы. Мы после Великой Отечественной Войны превратились в шестерок, вот что самое страшное. Надо бомбить и брать все, что необходимо для благосостояния России и всего российского народа. Как это делает Трамп вопреки всем законам. А мы все ходим с протянутой рукой и уговариваем, какие они плохие и какие мы хорошие. Какое энергетическое перемирие? Это 10 шагов назад. Великая ядерная держава. Это позор.