Відвертий шлях до "золота": спортсменка знайшла незвичайний спосіб оплатити Олімпіаду (фото)

Чемпіонка зуміла зібрати гроші для участі в Іграх за допомогою контенту для дорослих

Не всі спортсмени мають можливість тренуватися та літати на міжнародні змагання за допомогою фінансування з боку держави. Це стосується навіть олімпійських чемпіонів.

Олімпійська чемпіонка-2018 з бобслею у жіночій двійці Ліза Буквіц розповіла, що займається улюбленою справою завдяки співпраці з OnlyFans. Про це повідомляє Bild.

Для мене це також успіх, оскільки я можу фінансувати свою команду. Це найкраще, що могло зі мною статися. Для мене це спонсор, який разом із підтримкою від Бундесверу дає мені можливість займатися спортом. Тобто це щось абсолютно нормальне. Трохи сумно, що я не можу просто займатися своїм видом спорту. Звісно, я олімпійська чемпіонка. Але сама собою золота медалістка Ліза Буквіц нікому не цікава. На жаль, це зворотний бік медалі. Ліза Буквіц

Примітно, що Ліза не публікує на OnlyFans оголені фотографії. 31-річна спортсменка ділиться з шанувальниками своїми знімками у бікіні, бобслейному костюмі та іншому одязі.

Я в жодному разі не показуватиму себе оголеною. Ліза Буквіц

Довідка: Ліза Буквіц — олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу (2024), багаторазова призерка ЧС у двійці, монобобі та змішаних командах.

Ліза Буквіц у бікіні/Фото: instagram.com/lisa_buckwitz

Ліза Буквіц у червоному спортивному ліфчику/Фото: instagram.com/lisa_buckwitz

Ліза Буквіц у спортивному ліфчику/Фото: instagram.com/lisa_buckwitz

Ліза Буквіц у бікіні/Фото: instagram.com/lisa_buckwitz

Ліза Буквіц виходить із басейну/Фото: instagram.com/lisa_buckwitz

