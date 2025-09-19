Глава мирового спорта пока не собирается возвращать РФ с флагом и гимном на международную арену

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что спортсмены из РФ и Беларуси смогут выступить на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Условия допуска такие же, какие были на Играх-2024 в Париже.

Соответствующий комментарий Ковентри приводит пресс-служба МОК на YouTube-канале организации. Россияне и белорусы смогут выступить на Играх в нейтральном статусе.

Что касается Милано-Кортины, мы также говорили об индивидуальных нейтральных атлетах. Ничего нового для вас здесь не будет – исполнительный комитет будет использовать тот же подход, что и в Париже. Впоследствии будут опубликованы все детали, но ничего не изменится по сравнению с Парижем, все то же самое. Кирсти Ковентри

Напомним, Ковентри сменила на посту Томаса Баха. В России до сих пор оскорбляют немца, который не стал "ручным" для Кремля. Россия даже натравила своих пранкеров на него в 2024 году.

Отметим, на Играх в Париже атлеты из РФ и Беларуси выступали без флага, гимна и национальной символики. Кроме того, данные спортсмены проверялись МОК на поддержку войны в Украине и наличие связей с военными структурами стран-агрессоров.

Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян на Играх. К примеру, спортсмены из РФ точно не выступят на Олимпиаде-2026 в биатлоне, бобслее и скелетоне. А вот в фигурном катании Россия добилась частичного смягчения санкций.