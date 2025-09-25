Усик вызвал на бой "Петуха": кто такой Джейк Пол, который пообещал побить украинца

Усик может сменить вид спорта

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) публично вызвал на бой американского блогера Джейка Пола (12-1, 7 КО). Правда, украинец не намерен боксировать с американцем по прозвищу "Петух".

Факты:

Усик вызвал Пола на бой по правилам ММА (смешанные единоборства)

Пол в список своих целей на 5 лет добавил победу над Усиком

Усик и Пол уже провели первую дуэль взглядов

"Телеграф" рассказывает о Джейке Поле — будущем сопернике украинца. 28-летний американский актер и видеоблогер решил пойти в бокс и стал знаменитым благодаря победам на ринге над ветеранами ММА и бокса. В частности в его послужном списке есть триумф над Майком Тайсоном.

38-летний Усик вскоре завершит боксерскую карьеру, однако не в единоборствах. "Кот" намерен провести денежный бой по правилам ММА с "Петухом". Этот поединок наверняка привлечет внимание публики и позволит обоим заработать космические деньги за несколько минут. К слову, 28-летний Джейк недавно опубликовал видео своих планов на 5 лет, где упомянул, что побьет Александра. Украинец тут же вызвал американца на бой.

Хороший план. Но я здесь не ради пятого места – только первого. Скоро переверну страницу бокса, а после этого буду ждать тебя в клетке. Посмотрим, действительно ли у тебя есть яйца или только жажда хайпа. Алекссандр Усик

Джейк Пол известен множеством скандалов. Его карьера построена на эпатажных выходках и заявлениях.

Конфликты с соседями и уход из Disney

В 2017 году канал Disney выгнал Джейка со съемок второго сезона "Пейдж и Фрэнки". Причиной этого стал конфликт Пола с соседями, которые постоянно жаловались на шумного соседа, устраивавшего вечеринки и пранки в своем дворе. Кроме того, соседям звезды не нравился постоянный наплыв фанатов блогера на их улицу.

Фрагмент сериала "Пейдж и Фрэнки" с участием братьев Логана и Джейка Пола

Обвинения в абьюзе

В 2021 году TikTok-блогерша Джастин Парадайз выпустила серию роликов, в которых обвинила Пола в изнасиловании.

Инцидент с мародерством

В 2020 году Джейка обвинили в мародерстве торгового центра во время протестов в Аризоне. Он утверждал, что находился там, чтобы снимать происходящее, но видеозаписи, на которых он был замечен, вызвали общественный резонанс.

Скандал с Мейвезером

Перед боем Логана Пола с Флойдом Мейвезером Джейк сорвал кепку с головы легенды бокса. Этот инцидент стал вирусным и вызвал новую волну обсуждений.

В своем последнем бою Пол единогласным решением судей одолел Тайсона.

Усик в последнем поединке нокаутировал Даниеля Дюбуа. После боя Александр провел дуэль взглядов с Полом.

Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 KO). Однако украинец попросил у Организации отсрочку из-за состояния здоровья. WBO согласилась, однако в сети всплыли кадры, на которых украинец танцует и играет в футбол, что вызвало вопросы у функционеров. Тем не менее "Кот" получил время, а Паркер — нового соперника.