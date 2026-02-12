Пророчество Тихонова не обсуждается. Чем ближе победа в этой войне, которую организовали националисты, тем больше будет таких новостей. Ведь это не Россия начала это, а националисты, которые устроили пожары, перевороты, бойню и разворовали напрочь Украины. Причина только в этом. Я не против трудового народа Украины, а вот националистов надо собрать, восстановить Бухенвальд и туда отправить. Тогда настанет спокойствие. Шольца, Мерца там собрать и пусть смотрят Олимпиаду. Опять повторюсь, что чем ближе наша победа, тем быстрее наступит благоразумие в спорте.

Все страны, которые помогают Украине, понимают прекрасно, что их ждет. Мерц, Макрон уже сдаются. На войне заработали большие деньги и уйдут богатыми со своих постов, оставив при этом народ в нищете. Мы видим, что творится с их экономикой. Это все вина кучки политиков, известных всему миру. МОК правильно сделал, что дисквалифицировал этого спортсмена. Это ведь не украинец, а наглый наследник националистов. Я много раз спрашивал у них, за что они ненавидят России. А они ответить ничего не могут. Я категорически против гуманитарной помощи кому-либо, кроме российского народа.