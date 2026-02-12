Российский чемпион хочет отправить Гераскевича в Бухенвальд
Россиянин набросился на украинского спортсмена
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов продолжает поливать грязью украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Украинец на Олимпиаде в Италии получил дисквалификацию за "шлем памяти".
- Международный олимпийский комитет (МОК) наказал Гераскевича за "шлем памяти"
- Тихонов хочет восстановить "Бухенвальд" и отправить туда Владислава и других украинцев
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
Тихонов вновь отметился абсурдными заявлениями в стиле российской пропаганды. На этот раз бывший советский спортсмен и российский спортивный функционер заявил, что хочет восстановить нацистский концентрационный лагерь Бухенвальд, после чего отправить туда Гераскевича и других "украинских националистов", передает vseprosport.ru.
Пророчество Тихонова не обсуждается. Чем ближе победа в этой войне, которую организовали националисты, тем больше будет таких новостей. Ведь это не Россия начала это, а националисты, которые устроили пожары, перевороты, бойню и разворовали напрочь Украины. Причина только в этом. Я не против трудового народа Украины, а вот националистов надо собрать, восстановить Бухенвальд и туда отправить. Тогда настанет спокойствие. Шольца, Мерца там собрать и пусть смотрят Олимпиаду. Опять повторюсь, что чем ближе наша победа, тем быстрее наступит благоразумие в спорте.
Все страны, которые помогают Украине, понимают прекрасно, что их ждет. Мерц, Макрон уже сдаются. На войне заработали большие деньги и уйдут богатыми со своих постов, оставив при этом народ в нищете. Мы видим, что творится с их экономикой. Это все вина кучки политиков, известных всему миру. МОК правильно сделал, что дисквалифицировал этого спортсмена. Это ведь не украинец, а наглый наследник националистов. Я много раз спрашивал у них, за что они ненавидят России. А они ответить ничего не могут. Я категорически против гуманитарной помощи кому-либо, кроме российского народа.
Напомним, 9 февраля Гераскевич выступил в "шлеме памяти" во время двух официальных тренировок. На его шлеме изображены фото спортсменов, погибших в результате агрессии РФ, с некоторыми из них Владислав был знаком лично. В МОК заявили, что данный шлем "не отвечает руководящим принципам Олимпийской хартии, предусматривающим нейтральность снаряжения и недопущения политических или других месседжей во время соревнований".
МОК запретил Гераскевичу использовать этот шлем, разрешив в качестве альтернативы черную повязку. Тем не менее уже 10 февраля Владислав нарушил запрет, выйдя на олимпийскую трассу в этом же шлеме. 11 февраля Гераскевич вновь выступил в этом шлеме на Играх. После этого МОК разрешил Владиславу показать "шлем памяти" на официальных прокатах, однако запретил украинцу выступать в нем. Скелетонист от предложения отказался. После дисквалификации спортсмена МОК вернул аккредитацию Гераскевичу, но запрет на участие в соревнованиях был сохранен.
Справка: Бухенвальд — один из крупнейших концентрационных лагерей в нацистской Германии. С июля 1937 по апрель 1945 года в лагере было заключено приблизительно 250 тысяч и убито приблизительно 56 тысяч человек.
На Играх проходит шестой соревновательный день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.