Росіянин накинувся на українського спортсмена

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов продовжує поливати брудом українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Українець на Олімпіаді в Італії отримав дискваліфікацію за "шолом пам’яті".

Що потрібно знати

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) покарав Гераскевича за "шолом пам’яті"

Тихонов хоче відновити "Бухенвальд" та відправити туди Владислава та інших українців

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Тихонов знову відзначився абсурдними заявами у стилі російської пропаганди. На цей раз колишній радянський спортсмен та російський спортивний функціонер заявив, що хоче відновити нацистський концентраційний табір Бухенвальд, після чого відправити туди Гераскевича та інших "українських націоналістів", передає vseprosport.ru.

Пророцтво Тихонова не обговорюється. Чим ближча перемога у цій війні, яку організували націоналісти, тим більше буде таких новин. Адже це не Росія почала це, а націоналісти, які влаштували пожежі, перевороти, бійню і розікрали Україну. Причина лише у цьому. Я не проти трудового народу України, а ось націоналістів треба зібрати, поновити Бухенвальд і туди відправити. Тоді настане спокій. Шольца, Мерца там зібрати й нехай дивляться Олімпіаду. Знову повторюся, що чим ближче наша перемога, тим швидше настане розсудливість у спорті. Усі країни, які допомагають Україні, розуміють чудово, що на них чекає. Мерц, Макрон вже здаються. На війні заробили великі гроші й підуть багатими зі своїх постів, залишивши при цьому народ у злиднях. Ми бачимо, що діється з їхньою економікою. Це все вина купки політиків, відомих усьому світу. МОК правильно зробив, що дискваліфікував цього спортсмена. Адже це не українець, а нахабний спадкоємець націоналістів. Я багато разів питав у них, за що вони ненавидять Росію. А вони нічого не можуть відповісти. Я категорично проти гуманітарної допомоги будь-кому, окрім російського народу. Олександр Тихонов

Нагадаємо, 9 лютого Гераскевич виступив у "шоломі пам’яті" під час двох офіційних тренувань. На його шоломі зображені фото спортсменів, які загинули внаслідок агресії РФ, з деякими з них Владислав був знайомий особисто. У МОК заявили, що цей шолом "не відповідає керівним принципам Олімпійської хартії, які передбачають нейтральність спорядження та недопущення політичних чи інших меседжів під час змагань".

МОК заборонив Гераскевичу використовувати цей шолом, дозволивши як альтернативу чорну пов’язку. Проте вже 10 лютого Владислав порушив заборону, вийшовши на олімпійську трасу у цьому ж шоломі. 11 лютого Гераскевич знову виступив у цьому шоломі на Іграх. Після цього МОК дозволив Владиславу показати "шолом пам’яті" на офіційних прокатах, проте заборонив українцеві виступати у ньому. Скелетоніст від пропозиції відмовився. Після дискваліфікації спортсмена МОК повернув акредитацію Гераскевичу, але заборона на участь у змаганнях була збережена.

Довідка: Бухенвальд — один із найбільших концентраційних таборів у нацистській Німеччині. З липня 1937 до квітня 1945 року в таборі було ув'язнено приблизно 250 тисяч і вбито приблизно 56 тисяч людей.

На Іграх проходить шостий змагальний день. Українці борються за медалі у 3 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.