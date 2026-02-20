Соперник украинца с "матюкливой" фамилией стал звездой сети

Украинцы не могли пройти мимо этой "дуэли"

Следующий бой украинского бойца ММА Арли Камбило привлек внимание украинцев. Все из-за необычной фамилии второго участника поединка.

Что нужно знать

Камбило проведет бой с поляком в Польше

Официальный постер поединка наделал шуму в сети

Бой запланирован на 27 марта

Дело в том, что официальный постер к бою гласит, что на вечере ММА Babilon MMA 57 в Польше Камбило сразится с Михалом Пездой. В сети данный постер встретили волной шуток, передает "Телеграф".

Пользователи много шутили о фамилии поляка. В сети также вспомнили известный украинский мем: "Тобі п**да".

Поединок Арли запланирован на 27 марта в Цехануве (Польша). В промоушене babilonmma отметили, что украинец является претендентом на попадание в UFC, а потому многие соперники попросту отказываются драться с ним. Согласился на поединок лишь Михаил с рекордом 1-3 в профи. Камбило, в свою очередь, имеет на своем счету 5 побед и 1 поражение.

Справка: Арли Камбило — трехкратный чемпион Европы по боевому самбо, многократный чемпион Украины в этом виде. Отец спортсмена родом из Конго.

Ранее известный российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что в промоушене Pride изначально думали, что он украинский спортсмен. Емельяненко родился в Рубежном (Луганская область), однако представляет Россию и является ярым путинистом.