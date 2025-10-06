Трамп придумал, как отпразднует юбилей: пострадает его любимая трава (видео)

Турнир по ММА испортит газон перед Белым домом

Президент США Дональд Трамп анонсировал турнир UFC (Ultimate Fighting Championship) по смешанным единоборствам. Соревнования пройдут на территории Белого дома в 2026 году

Что нужно знать

Трамп анонсировал большой бой по ММА в Белом Доме

Турнир UFC пройдет 14 июня, в день рождения президента США

Шоу уничтожит газон возле Белого дома

Трамп считает себя экспертом по траве

Примечательно, что Трамп решил провести шоу боев в свой день рождения, 14 июня. Об этом глава Белого дома сообщил сам во время выступления перед публикой на параде в честь ВМС США, передает One America News.

Четырнадцатого июня следующего года у нас будет грандиозный бой UFC прямо на территории Белого дома. Дональд Трамп

Отметим, 14 июня 2026 года Трампу исполнится 80 лет. Кроме того, в этот в США празднуют День флага. Турнир UFC станет частью официальных праздничных мероприятий по случаю 250‑летия независимости США. Глава бойцовского промоушена Дэйна Уайт накануне сообщил, что установка октагона (восьмиугольная клетка, где проводятся бои) и другого оборудования повредит газон возле Белого дома. В UFC согласились компенсировать 700 тыс. долларов на траву. Ожидается, что шоу посетят 85 тыс. зрителей, а главной звездой ивента станет Конор Макгрегор.

Без сомнения, это будет самое сложное событие, которое мы когда-либо проводили. Я только что имел дело со стадионным ивентом, а я не люблю стадионы, и теперь мы идем к тому, что я ненавижу больше всего — открытые площадки. Это лишь маленький пример из того, о чем я говорил: чтобы заменить газон, ведь мы уничтожим Южный двор, нужно 700 тысяч долларов только на траву. Дэйна Уайт

Трамп является большим экспертом по траве. Президент США, который активно играет в гольф, ранее заявил об этом сам.

У меня много полей для гольфа по всему миру. Я думаю, что знаю о траве больше, чем любой человек в мире. И мы пересадим траву во всех парках Вашингтона, установим новые системы полива, самые лучшие из тех, что можно купить. Донльд Трамп

Напомним, Трамп отпраздновал свою победу на последних президентских выборах с Дэйной Уайтом. Уайт перед этим угодил в скандал, пригласив президента РФ Владимира Путина на турнир по смешанным единоборствам.