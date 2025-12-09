В России боец ММА сломал нос жене из-за некачественной уборки

Дикий случай произошел в Омске

Жительница Омска (Россия) Эльвира обвинила своего мужа Андрея, который занимается смешанными единоборствами, в избиении. Инцидент произошел в ноябре после бытовой ссоры.

Что нужно знать

Андрей избил жену Эльвиру

Причина конфликта — плохо помытая раковина

Боец ММА сломал супруге нос

Спортсмен разбил своей избраннице нос. Об этом сообщает Р-Спорт. По информации источника, причиной конфликта стала "некачественная уборка".

Сообщается, что муж накричал на жену из-за грязной духовки, после чего ушел на тренировку. Женщина вымыла плиту, однако все равно нарвалась на оскорбления со стороны мужа из-за остатков моющего средства в раковине. Словами дело не ограничилось, и Андрей избил супругу. В больнице Эльвире поставили диагноз — закрытый перелом носа.

Женщина будет судиться с мужем, который совей вины не признал. По ее словам, это не первый случай насилия в семье. Ранее он уже избивал ее, однако затем извинялся и дарил подарки. К слову Эльвира и Андрей познакомились в мае, а уже через 2 месяц сыграли свадьбу.

В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах бытового конфликта между омичкой 2000 года рождения и ее супругом 2000 года рождения. После получения необходимых медицинских документов от девушки, сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение. Пресс-служба УМВД России по Омской области

Ранее сообщалось, что известного бойца ММА из РФ Джефф Монсона настигла карма. Любителя Путина не пустили в европейскую страну.