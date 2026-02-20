Рус

Суперник українця з "матюкливим" прізвищем став зіркою мережі

Михайло Корнілов
Арлі Камбіло Новина оновлена 20 лютого 2026, 11:48
Арлі Камбіло. Фото instagram.com/a_kambilo

Українці не могли пройти повз цю "дуель"

Наступний бій українського бійця ММА Арлі Камбіло привернув увагу українців. Все через незвичайне прізвище другого учасника поєдинку.

Що потрібно знати

  • Камбіло проведе бій із поляком у Польщі
  • Офіційний постер поєдинку наробив шуму у мережі
  • Бій заплановано на 27 березня

Річ у тому, що офіційний постер до бою говорить, що на вечорі ММА Babilon MMA 57 у Польщі Камбіло побореться з Міхалом Пєздой. У мережі цей постер зустріли хвилею жартів, передає "Телеграф".

Користувачі багато жартували про прізвище поляка. У мережі також згадали відомий український мем: "Тобі п**да".

Поєдинок Арлі заплановано на 27 березня у Цехануві (Польща). У промоушені babilonmma зазначили, що українець є претендентом на потрапляння до UFC, а тому багато суперників просто відмовляються битися з ним. Погодився на поєдинок лише Міхал з рекордом 1-3 у профі. Камбіло, своєю чергою, має на своєму рахунку 5 перемог та 1 поразку.

Довідка: Арлі Камбіло – триразовий чемпіон Європи з бойового самбо, багаторазовий чемпіон України у цьому виді. Батько спортсмена родом із Конго.

Раніше відомий російський боєць змішаного стилю Федір Ємельяненко розповів, що у промоушені Pride спочатку думали, що він український спортсмен. Ємельяненко народився у Рубіжному (Луганська область), проте представляє Росію і є затятим путіністом.

