Суперник українця з "матюкливим" прізвищем став зіркою мережі
Українці не могли пройти повз цю "дуель"
Наступний бій українського бійця ММА Арлі Камбіло привернув увагу українців. Все через незвичайне прізвище другого учасника поєдинку.
Що потрібно знати
- Камбіло проведе бій із поляком у Польщі
- Офіційний постер поєдинку наробив шуму у мережі
- Бій заплановано на 27 березня
Річ у тому, що офіційний постер до бою говорить, що на вечорі ММА Babilon MMA 57 у Польщі Камбіло побореться з Міхалом Пєздой. У мережі цей постер зустріли хвилею жартів, передає "Телеграф".
Користувачі багато жартували про прізвище поляка. У мережі також згадали відомий український мем: "Тобі п**да".
Поєдинок Арлі заплановано на 27 березня у Цехануві (Польща). У промоушені babilonmma зазначили, що українець є претендентом на потрапляння до UFC, а тому багато суперників просто відмовляються битися з ним. Погодився на поєдинок лише Міхал з рекордом 1-3 у профі. Камбіло, своєю чергою, має на своєму рахунку 5 перемог та 1 поразку.
Довідка: Арлі Камбіло – триразовий чемпіон Європи з бойового самбо, багаторазовий чемпіон України у цьому виді. Батько спортсмена родом із Конго.
Раніше відомий російський боєць змішаного стилю Федір Ємельяненко розповів, що у промоушені Pride спочатку думали, що він український спортсмен. Ємельяненко народився у Рубіжному (Луганська область), проте представляє Росію і є затятим путіністом.