Дело Тайсона живет: боец ММА откусил ухо сопернику (видео)

Инцидент произошел на вечере боев в Болгарии

На вечере смешанных единоборств в Болгарии боец ММА Георгий Валентинов откусил ухо Митко Илиеву. Инцидент произошел во время поединка в лиге MaxFight.

Об этом сообщает "Телеграф". Полное видео боя Валентинов — Илиев доступно на YouTube-канале промоушена.

Во втором раунде Георгий прижал Митко в углу ринга. В какой-то момент Валентинов укусил соперника за ухо. Илиев тут же указал судье на нарушение со стороны оппонента, однако бой продолжился. Под конец раунда Митко выбросил ухогрыза за канаты.

После окончания 2-го раунда организаторы решили наказать Валентинова техническим поражением. Кроме того, Георгия лишили части гонорара. Также болгарские спортивные власти расследуют странное поведение судьи, который не заметил очевидного нарушения со стороны Валентинова.

Полное видео боя Валентинов — Илиев:

Напомним, 28 июня 1997 года легенды бокса Майк Тайсон и Эвандер Холифилд провели реванш. В третьем раунде "Железный Майк" откусил часть уха соперника, из-за чего Тайсона дисквалифицировали.

Ранее в Махачкале (Республика Дагестан, РФ) неизвестные открыли стрельбу по бойцу ММА Тимуру Хизриеву. Спортсмена госпитализировали со множественными ранениями.