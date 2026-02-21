На Олимпиаде едва не произошла трагедия в бобслее (видео)

На Играх пострадал австрийский экипаж

В субботу, 21 февраля, на Олимпийских играх в Италии начались соревнования среди мужчин в бобслее-четверках. Во втором прокате произошел инцидент с австрийским экипажем.

Что нужно знать

Боб австрийцев перевернулся во время заезда на Играх

Травму получил лишь пилот

Зимние Олимпийские игры завершатся в Милане и Кортина-д’Ампеццо 22 февраля 2026 года

Четырехместные сани сборной Австрии под управлением пилота Якоба Мандльдауэра перевернулись на одном из поворотов. Об этом сообщает The Sun.

Боб (сани) после переворота продолжил бесконтрольное движение, из-за чего бобслеисты получали болезненные удары головой о борт трассы. Больше всех пострадал Якоб, которого унесли с трассы на носилках, после чего госпитализировали для обследования. По информации Krone, Мандльдауэр жаловался на боли в шее. Другие участники заезда отделались легким испугом.

На Олимпиаде проходит 15-й игровой день. Украинцы боролись за медали в 2 видах спорта. Напомним, сборная Украины была представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считал, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта, однако Сине-желтые остались без наград.