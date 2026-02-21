На Олімпіаді ледь не сталася трагедія у бобслеї (відео)

На Іграх постраждав австрійський екіпаж

У суботу, 21 лютого, на Олімпійських іграх в Італії розпочалися змагання серед чоловіків у бобслеї-четвірках. У другому прокаті стався інцидент із австрійським екіпажем.

Що потрібно знати

Боб австрійців перекинувся під час заїзду на Іграх

Травму отримав лише пілот

Зимові Олімпійські ігри завершаться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо 22 лютого 2026 року

Чотиримісні сани збірної Австрії під керуванням пілота Якоба Мандльдауера перекинулися на одному з поворотів. Про це повідомляє The Sun.

Боб (сані) після перевороту продовжив безконтрольний рух, через що бобслеїсти отримували болючі удари головою об борт траси. Найбільше постраждав Якоб, якого забрали з траси на ношах, після чого госпіталізували для обстеження. За інформацією Krone, Мандльдауер скаржився на біль у шиї. Інші учасники заїзду відбулися легким переляком.

На Олімпіаді проходить 15-й ігровий день. Українці боролися за медалі у 2 видах спорту. Нагадаємо, збірну України було представлено на Олімпіаді-2026 46 атлетами в 11 видах спорту. Штучний інтелект вважав, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту, проте Синьо-жовті залишились без нагород.